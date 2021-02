MENGUNJUNGI galeri seni saat libur akhir pekan sepertinya asyik juga. Galeri seni kini telah menjadi salah satu objek wisata yang digemari banyak orang. Mereka menikmati keindahan karya seni dan mempelajarinya. Ada juga yang sekadar mencari spot instagramable yang menawan.

Untuk memenuhi kebutuhan pengunjung, sebagian galeri seni juga dilengkapi dengan kedai kopi, loh! Jadi pengunjung tidak perlu repot-repot mencari tempat untuk melepas dahaga.

Galeri seni merupakan tempat yang cocok disambangi dengan siapa saja. Mulai dari keluarga, teman, atau pasangan. Bahkan datang untuk menikmati waktu sendiri pun bukan masalah.

Jakarta punya banyak galeri seni yang bisa didatangi. Karya seni yang ditampilkan beragam. Ada karya seni klasik, futuristik, atau kontemporer.

Berikut rangkuman 7 galeri seni di Jakarta yang bisa jadi pilihan liburan Anda :

1. Museum MACAN

Museum MACAN terletak di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Galeri seni yang dibuka sejak 2017 ini sangat populer terutama di kalangan pecinta seni.

MACAN sendiri singkatan dari Modern and Contemporary Art in Nusantara. Sesuai dengan namanya, Museum Macan menyuguhkan karya-karya seni modern dan kontemporer untuk dinikmati pengunjung. Bagian yang paling menarik perhatian pengunjung adalah pameran tematik di mana instalasi seni interaktif berada.

Museum MACAN (Instagram @museummacan)

Museum MACAN juga menyediakan permainan bernama Berburu Harta Karun. Peserta yang boleh ikut bermain hanya sampai usia pelajar. Selagi menunggu anak-anak bermain, Anda bisa berfoto di spot-spot menarik di Museum MACAN. Namun hanya diperbolehkan menggunakan kamera telepon genggam.

Sayangnya jika tertarik mengunjungi Museum MACAN, Anda harus sedikit bersabar. Karena terkait pandemic COVID 19 di Indonesia, Museum MACAN ditutup untuk sementara waktu.

2. Galeri Nasional Indonesia

Galeri Nasional Indonesia berlokasi di Jalan Merdeka Timur atau seberang Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Galeri milik pemerintah ini berada di sebuah bangunan peninggalan Belanda. Dulunya bangunan yang sudah ada sejak 1900 tersebut adalah gedung pendidikan yang digunakan untuk asrama wanita.

Lalu pada 8 Mei 1999 diresmikan menjadi galeri seni di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Terdapat koleksi seni berupa lukisan, patung, grafis, keramik, dan fotografi di Galnas. Pengunjung juga dapat melihat lukisan karya Raden Saleh dan Basuki Abdullah.

Galnas buka pada hari Selasa-Minggu untuk pameran tetap dari pukul 09.00 sampai 16.00 WIB. Sementara untuk pameran temporer dibuka setiap hari pukul 10.00 sampai 19.00 WIB atau menyesuaikan dengan pameran temporer yang ada.

3. Museum MoJA

Museum MoJA memecah stigma masyarakat yang beranggapan bahwa museum identik dengan bangunan kuno, tempat membosankan, dan suasana suram. Museum di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat ini jauh dari tiga deskripsi itu, loh!

Disebut-sebut sebagai museumnya Gen-Z dan Millenials, Museum MoJA hadir dengan menawarkan banyak spot Instagramable yang terlihat menawan akibat perpaduan warna-warna cerah mendominasi ruangannya.

MOJA Museum Jakarta (Instagram @mojamuseum)

Setidaknya ada 14 ruangan tematik yang membuat pengunjung tidak bosan sama sekali.

Untuk membeli tiket masuk pengunjung harus merogoh kocek agak dalam, yaitu kisaran Rp110.000 hingga Rp125.000. Namun harga tersebut sepadan dengan pengalaman yang akan didapat. Museum ini dikabarkan hanya buka sampai Maret 2021.

4. Galeri Salihara

Selain galeri seni, Galeri Salihara juga memiliki komunitas bernama Komunitas Salihara yang didirikan oleh Goenawan Mohamad. Dalam satu kompleks bangunan terdapat empat bangunan utama yaitu Teater Salihara, Galeri Salihara, Anjung Salihara, dan ruang perkantoran.

Galeri ini berada di Jalan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pengunjung dapat memilih antara melihat pameran, mengikuti berbagai kelas yang diadakan, menonton pertunjukan teater atau tarian.

Terdapat Juga tempat yang menjual berbagai pernak-pernik dan kafe untuk pengunjung bersantai. Sebelum mengunjungi, ada baiknya Anda mengecek website resmi Galeri Salihara untuk jadwal pertunjukannya, ya.

5. Bartele Gallery

Pencinta barang antik, khususnya peninggalan Hindia Belanda di Asia Tenggara, mari merapat ke galeri seni yang berlokasi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ini.

Pengunjung Bartele Gallery dapat menemukan lebih dari 4.000 koleksi barang antik seperti peta, lukisan, sampai dekorasi rumah ataupun koleksi pribadi yang berumur lebih dari 500 tahun.

Bartele Gallery dikatakan menjadi satu-satunya galeri di Jakarta yang menjual peta antik dan orisinil. Ya, selain melihat-lihat pengunjung juga bisa melakukan jual beli barang antik di Bertele Gallery. Kini Bartele Gallery sudah membuka cabang di Bali hingga Belanda.

6. Edwin’s Gallery

Berdiri sejak tahun 1984, Edwin’s Gallery berada di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Galeri seni ini didirikan oleh Edwin Rahardjo. Hingga 2017, Edwin’s Gallery telah menggelar 205 pameran. Karya seni yang ditampilkan antara lain lukisan, patung, new media, dan permadani dari seniman dalam maupun luar negeri.

Selain karya seni yang dipamerkan, hal menarik dari Edwin’s Gallery adalah arsitektur bangunanya. Bagian luar bangunan bergaya Jawa, sementara interiornya bergaya kontemporer. Siapa sangka perpaduan tersebut membuat tampilan Edwin’s Gallery menjadi berbeda dari galeri seni lain.

7. Art: 1 New Museum

Art: 1 New Museum and Art Space berada di Jalan Rajawali Selatan Raya, Sawah Besar, Jakarta. Dulunya bernama Galeri Mon Decor. Galeri seni ini identik dengan bangunannya yang didominasi warna putih. Di sini terdapat lebih dari 2.000 koleksi karya seni milik seniman dari berbagai dekade.

Pengunjung tidak hanya bisa menikmati pameran karya seni bernuansa kontemporer dan unik di Art: 1 New Museum, tetapi juga mengikuti kegiatan seni lain seperti restorasi karya seni.

Pada 2010 Art: 1 New Museum berhasil menyabet gelar The Best Gallery of the Year Award dan menjadi galeri favorit di Amica Indonesia Award.