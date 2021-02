AREA 51 adalah sebuah daerah terisolasi di bagian selatan Nevada, Amerika Serikat. Digunakan sebagai pusat pembangunan rahasia dan percobaan pesawat-pesawat tempur generasi baru.

Instalasi tersebut telah menjadikan munculnya konspirasi yang melibatkan kehidupan di luar bumi, meskipun pemerintah Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa tempat ini hanyalah sebagai fasilitas pengujian penerbangan.

Berikut fakta-fakta menarik Area 51 yang dilansir Okezone dari Live Science :

1. Pernah digunakan untuk uji coba deteksi nuklir

Area 51 diduga adalah situs penelitian teknologi luar angkasa yang hanya mementingkan ketenaran.

Semuanya dimulai pada Juli 1947, ketika headline halaman depan Roswell Daily Record meneriakkan "RAAF Menangkap Piring Terbang Di Peternakan di Wilayah Roswell."

Uji coba nuklir (Reuters)

Namun, militer AS mengklaim bahwa benda yang jatuh tak dikenal itu hanyalah balon cuaca meskipun ahli teori konspirasi bersikeras bahwa itu adalah pesawat luar angkasa asing yang kemudian dibawa dari properti peternakan Roswell ke Area 51 untuk rekayasa balik.

Pada September 1994, TNI AU merilis laporan dengan cerita yang lebih lengkap: Rongsokan itu memang sebuah balon, tapi bukan balon cuaca biasa. Sebaliknya, itu adalah balon pemantauan atom yang dimaksudkan untuk mendeteksi ledakan uji coba nuklir di kejauhan.

2. Konspirasi soal UFO

Area 51 tidak benar-benar mendapatkan reputasi tentang luar angkasa sampai akhir 1980-an, ketika seorang pria bernama Robert Lazar mengatakan kepada stasiun televisi Las Vegas bahwa dia bekerja di sebuah situs misterius bernama S-4 di dekat Area 51 untuk merekayasa balik piring terbang yang jatuh.

Ilustrasi Ufo (Telegraph)

Hal ini menyebabkan kehebohan, tetapi Lazar kemudian ditemukan telah memalsukan pekerjaannya tidak hanya di pangkalan, tetapi seluruh latar belakangnya.

Dia mengklaim telah lulus dari MIT dan Caltech tetapi sebenarnya ia tidak kuliah di keduanya. Ia juga mengklaim telah bekerja untuk Laboratorium Nasional Los Alamos, yang ternyata juga palsu.

3. Tak ada pengunjung

Area 51 ada di peta, namun tak ada yang berani ke sana. Karena tempat ini adalah area terlarang, dengan penjaga ketat. Petugas bersenjata berpatroli di pagar di sekitar area.

Namun media The Drive sempat melaporkan bahwa ada beberapa warga sipil yang berhasil mengunjungi fasilitas Area 51 Mereka kemudian dipaksa memakai perangkat pembatas pandangan yang disebut Foggles.

Mengingat pengujian pesawat siluman di tempat tersebut, kerahasiaan semacam ini tidak terlalu mengejutkan.

Bahkan penjaga militer yang berada di area tersebut telah meminta kompensasi untuk masalah pernapasan yang mereka alami sejak terkena bahan kimia beracun dari pembakaran lapisan yang dimaksudkan untuk melindungi pesawat dari radar.

4. Diduga Jadi lokasi syuting pendaratan di bulan

Beberapa ahli teori konspirasi juga berpikir bahwa Area 51 adalah tempat pendaratan di bulan dilakukan.

Dalam buku tahun 1974, "We Never Went to the Moon: America's Thirty Billion Dollar Swindle," ahli teori konspirasi Bill Kaysing berpendapat bahwa astronot NASA tidak pernah berhasil ke luar angkasa dan bahwa semua rekaman Neil Armstrong dan Buzz Aldrin berjalan di permukaan bulan adalah difilmkan di Area 51.

Tentu saja, pendaratan di bulan tidak dipalsukan. Enam misi Apollo bahkan membawa kembali batu bulan seberat 842 pon (382 kilogram) sebagai suvenir.

Namun, beberapa peralatan luar angkasa, seperti penjelajah dan sistem pendukung kehidupan, diuji di Nevada di lokasi pengujian nuklir terdekat.

5. Jebakan untuk Wisatawan

Warga sipil dapat berkendara ke gerbang depan dan belakang Area 51, tetapi jangan mencoba masuk tanpa izin karena dapat mengakibatkan penangkapan dan denda hingga USD1.000 atau sekitar Rp14 juta, dan enam bulan penjara, atau keduanya. Peringatan ini ditandai dengan tanda merah tebal yang sangat jelas di sekitar pangkalan.

Wisatawan bisa mendapatkan kesenangan mereka di dekat Rachel, Nevada, yang menawarkan destinasi wisata bertemakan alien.

Meski tidak ada pompa bensin di Rachel, dan destinasi yang menyebut dirinya Area 51 Research Center telah ditutup, tetapi pengunjung dapat menikmati makanan di restoran Little A'le'Inn dan menginap di Dreamland Resort yang bertema konspirasi.