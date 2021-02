PASANGAN Aldha Refa dan Okky Bisma memang pasangan yang sungguh romantis. Namun kini, keromantisan itu hanya bisa dikenang untuk selamanya. Istri Okky Bisma, Aldha Refa mengaku ia sangat rindu dengan suaminya.

Sudah lebih dari 2 minggu suaminya itu berpulang, namun kesedihan yang dialami Aldha masih terus dirasakan. Kemarin 4 Februari 2021, Aldha Refa mengunggah sebuah postingan di story Instagram pribadinya @aldharefa.

Story tersebut berisi postingan dari akun @islamicvibesss yang kemudian di repost oleh Aldha Refa “May Allah reunite us with our Loved ones in Jannah” tulis akun tersebut. Yang artinya ‘semoga Allah mempertemukan kita dengan orang yang kita cintai di Surga’.

Aldha juga mengaku sangat rindu terbang dengan Okky Bisma, pekerjaan mereka sebagai pramugara dan pramugari membuat mereka sering menghabiskan waktu Bersama. Terutama jika mereka mendapatkan shift yang sama.

Dalam story yang diunggah oleh akun Instagram @aldharefa_ockybisma, terlihat foto mereka berdua ketika sedang terbang sebagai pramugara dan pramugari. Dalam story tersebut, Aldha mengaku bahwa Okky adalah orang yang lucu dan ia rindu saat Okky menjailinya. Padahal saat itu, Aldha Refa adalah senior Okky Bisma. Baca Juga: Mimpi Aldha Refa & Okky Bisma Punya Momongan, 'Kita Sehidup Semati Pih' “Pih, kangen terbang bareng lagi kita.. Setiap terbang ga ada abisnya km jailin aku meskipun di SJY aku seniormu tp aku yg kamu tindas. Alfatihah” tulis Aldha Refa Aldha selalu mengungkapkan jika Okky adalah sosok pekerja keras yang selalu giat bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.