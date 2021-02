YOGYAKARTA dikenal sebagai surganya pantai dengan memiliki keunikannya tersendiri, tak bisa dipungkiri bahwa di Gunungkidul banyak menyuguhkan berbagai wisata pantai dengan pasir putih yang aduhai ditambah birunya air laut yang jernih.

Sayang untuk dilewatkan, terutama bagi anda yang sudah jauh-jauh hari ingin berlibur di Jogja bersama keluarga atau sahabat tersayang. Namun masih binggung harus berwisata kemana. Yuk intip wisata pantai di Gunungkidul yang akan membuat Anda terkagum-kagum dan berniat untuk mampir lebih dari satu kali.

1. Pantai Wohkudu

Siapapun yang menginjakan kakinya di Pantai Wohkudu, akan terbesit dua kata yakni hening dan damai. Pantai di gugusan laut selatan Yogyakarta ini belum banyak diketahui oleh wisatawan.

Pantai Wohkudu di himpit oleh dua bukit karang yang menjadikan pantai ini tidak begitu memilki hamparan pasir yang cukup luas. Namun hal ini bukan sebuah kendala melainkan memberi kesan eksklusif.

Suasana rileks langsung menghampiri anda dengan hembusan angin yang kemudian diiringi deburan ombak yang menghantam karang-karang yang berdiri kokoh. Kupu-kupu yang berterbangan hinggap di sekitar tebing di sisi pantai sangat memanjakan mata.

Untuk mencapai pantai ini anda harus melalui perjalanan dengan trekking menuruni bukit. Tetapi tak perlu khawatir, karena hal tersebut akan terbayar dengan pemandangan indah yang disajikan sepanjang rute.

Pantai Wohkudu berlokasi di Dusun Wiloso, Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Cocok dijadikan sebagai destinasi untuk melepas penat sertai ramainya perkotaan.

2. Pantai Siung

Cocok bagi Anda yang mempunyai hobi seperti berkemah, panjat tebing, atau naik bukit. Masalah keindahan panorama Pantai Siung dan ombaknya sendiri tak perlu diragukan lagi.

Berkemah memang identik di daerah pegunungan maupun hutan. Tetapi, pantai juga bisa menjadi lokasi untuk anda menginap dengan tenda. Anda dapat merasakan suasana pantai sepanjang malam dengan keseruan adanya api unggun yang dinyalakan.

(Foto: Instagram/@any_sundari)



Pantai Siung memiliki julukan The Best Rock Climbing Site in Yogyakarta, karena pernah menjadi tuan rumah dalam ajang lomba panjat tebing bertajuk ASEAN Climbing Gathering.

Tidak ada aturan jam buka yang artinya anda bisa datang kapan saja ke pantai ini yang terletak di Dusun Duwet, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.

3. Pantai Watu Kodok

Memiliki asal-usul yang unik, nama pantai ini diambil dari sebuah bongkahan batu besar yang salah satu sisinya menyerupai hewan katak. Maka dari itu dinamai Pantai Watu Kodok.

Selain menikmati pesona pantai, kamu bisa menikmati fasilitas gazebo yang tersedia untuk bersantai sambil menyegarkan pikiran selama berlibur.

Kurang lengkap rasanya kalau ke pantai tidak mencicipi hidangan, di Pantai Watu Kodok kamu bisa jumpai sederet kedai yang menjual aneka menu makanan dan minuman yang tentunya murah meriah.

Pantai Watu Kodok berada di Kelor Kidul, Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Untuk harga tiket masuknya dikenai biaya Rp10.000 per orang.

4. Pantai Jungwok Pantai yang berbentuk agak cekung satu ini selain indah juga cukup luas. Dikenal memiliki ombak pantai yang besar, seringkali karang di sana tiba-tiba pecah ketika dihantam oleh ombak pantai tersebut. Mengunjungi Pantai Jungwok anda dapat menyaksikan berbagai jenis habitat mulai dari ikan hias, bintang laut hingga macam-macam rumput di laut ini. "Pantai Jungwok ini memiliki pasir yang putih dan bersih, kemudian air lautnya begitu biru jika terkena sinar matahari jadi makin eksotis banget pokoknya", dikutip Okezone dari channel YouTube Angkit Daru Prihatmoko. (Foto: Instagram/@afisena) Namun, siapa sangka bahwa Pantai Jungwok punya sedikit kisah misteri tersendiri. Pasalnya, Pantai ini cukup terpencil dan belum banyak fasilitas. Bahkan jumlah rumah penduduk setempat bisa dihitung dengan jari. Pantai yang berlokasi di Pendowo, Jepitu, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul ini saat malam hari terasa sangat sepi dan menyeramkan. Pengunjung yang berada di pantai ini kerap merasa seolah ada yang mengikuti dan samar-samar terdengar suara lolongan anjing. 5. Pantai Timang Salah satu pantai di Gunungkidul ini bisa menjadi pilihan destinasi saat berlibur ke Yogyakarta, Pantai Timang ini sedang terkenal karena keunikan yang di tawarkan oleh wisata pantai tersebut. Pamornya begitu melejit sehingga Pantai Timang ini pernah dijadikan sebagai lokasi syuting variety show dari Korea, yakni Running Man. Fasilitas yang dapat nikmati ketika berkunjung ke obyek wisata pantai ini sudah cukup memadai, mulai dari mushola, toilet, lokasi parkir yang luas, spot foto, warung makan hingga wahana permainan ekstrem. (Foto: Instagram/@javascenery) Wisatawan bisa mengunjungi Bukit Karang dengan menaiki gondola tradisional yang mengharuskan anda merogoh kocek cukup dalam yaitu Rp200.000 untuk menikmati sensasi menyebrang di atas laut ini. Berlokasi di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, wisawatan disarankan waktu terbaik mengunjungi pantai ini di pagi ataupun sore hari. Dan datang saat weekday jika Anda ingin berlibur di Pantai Timang dengan suasana yang lebih tenang.