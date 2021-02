NUSA Penida jadi salah satu primadona wisata Bali. Tak sulit jika Anda ingin mengeksplor wisata pantai di Bali satu ini.

Namun karena lokasinya yang berbeda pulau membuat perjalanan ke sana harus ditempuh menggunakan kapal. Ada dua pilihan yaitu menggunakan fast boat atau kendaraan pribadi untuk menuju pantai Bali ini.

Untuk fast boat, wisatawan akan menyeberang dari Pelabuhan Pantai Sanur. Di sana ada kurang lebih 19 operator kapal yang menyediakan jasa penyeberangan. Sedangkan untuk kendaraan pribadi, wisatawan harus menyeberang di pelabuhan di Klungkung.

"Kalau saya lebih menyarankan pakai fast boat karena kalau kendaraan pribadi jam keberangkatannya enggak pasti, bisa pagi, bisa siang, nunggu penuh. Kalau fast boat biarpun lebih mahal sedikit jadwalnya pasti jadi bisa mengeksplor pulau lebih jauh," ujar Putu Reza.

Baca Juga: Nikmati Keseruan Bermain ATV hingga Tunggangi Kuda di The Sila's Agrotourism

Pria yang berprofesi sebagai trip planner itu menyarankan bila wisatawan hendak menyeberang menggunakan fast boat harus memesan tiket terlebih dahulu. Terlebih bila bepergian dalam jumlah banyak.

"Kalau aku sarankan booking 1-2 hari sebelumnya, cari info biar enggak (beli) on the spot. Kalau mau on the spot harus datang lebih awal karena takutnya (tiket) habis, kalau habis mau enggak mau harus nunggu keberangkatan setelahnya. Terus kalau pun ada enggak dalam jumlah banyak," jelas Putu.

Jam keberangkatan fast boat dimulai dari pukul 07.00 WITA. Harga tiket untuk sekali jalan kisaran Rp75 ribu (wisatawan domestik) dan Rp150 ribu (wisatawan mancanegara). Wisatawan bebas memilih mau mengenakan jasa operator fast boat. Pilihannya menyesuaikan dengan tujuan wisata karena ada 4 pelabuhan yang disinggahi kapal.

Berbicara mengenai kapasitas, satu kapal muatannya berbeda-beda. Ada yang bisa menampung 80 orang, 100 orang, hingga 120 orang. Selain itu, tidak ada keharusan untuk membeli tiket pergi pulang sekaligus. Jadi wisatawan bisa berangkat dengan fast boat paling pagi dan kembali dengan fast boat paling sore, tepatnya pukul 17.00 WITA. Sekadar informasi, banyak wisatawan yang datang ke Nusa Penida untuk one day trip.

Perjalanan menggunakan fast boat memakan waktu 40-50 menit. Sesampainya di pelabuhan Nusa Penida, biasanya ada penduduk lokal yang menawarkan jasa penyewaan motor dan mobil untuk berkeliling. Harga sewa motor biasanya Rp75 ribu dan bila memungkinkan bisa ditawar hingga Rp50 ribu. Sedangkan untuk sewa mobil harganya Rp500 ribu sudah termasuk sopir dan bensin.

Ada dua wilayah yang bisa dijelajah di Nusa Penida yaitu barat dan timur. Di bagian barat, wisatawan bisa mengunjungi beberapa tempat wisata antara lain Kelingking Beach, Paluang Cliff, Angel's Billabong, Broken Beach, Crystal Bay, dan Pura Segara Kidul atau Mata Air Guyangan. Wisatawan juga berkesempatan melakukan snorkeling di sejumlah titik yaitu Gamat Bay, Buddha Point, GT point, dan yang paling terkenal adalah Manta Point.

Selanjutnya untuk wilayah timur wisatawan dapat mengunjungi Bukit Teletubbies, Seribu Pulau, Atuh Beach, dan Rumah Pohon Molenteng atau Raja Lima. Di sana wisatawan dijamin akan terbius dengan pemandangan hamparan biru air laut dan gugusan atoll serta pulau. Lalu ada obyek wisata baru yaitu Diamond Beach. "Diamond Beach dulu itu cuma bisa foto di atas, terus dipotong tebingnya jadi wisatawan bisa ke bawah foto, jadi bagus banget. Lalu dulu sebenarnya ada Volcom Beach cuma karena gempa Lombok kemarin terputus aksesnya, longsor, jadi sudah enggak bisa jalan lagi," papar Putu. Baca Juga: Liburan Akhir Tahun, Tante Ernie Pilih Kabur ke Bali Lebih lanjut dirinya mengatakan bila bagian timur belum begitu banyak dikunjungi wisatawan. Berdasarkan pantauan Okezone pun lebih banyak wisatawan mancanegara yang datang ke sana dibandingkan wisatawan domestik. Salah satu alasannya karena wisatawan hanya memiliki waktu yang singkat untuk mengeksplor Nusa Penida. "Objek wisata di timur butuh effort yang luar biasa, rata-rata waktunya habis untuk hiking. Itu juga alasan orang lebih senang di barat karena di timur hiking, orang enggak suka terlalu capek. Kalau di barat simple, parkir depannya sudah ada tempat wisata," ujar Putu. Tapi bila wisatawan ingin mengeksplor pulau lebih dalam, di sana juga sudah tersedia penginapan. Untuk penginapan tanpa AC, harga sewa kamar mulai dari Rp75 ribu. Lalu untuk yang ber-AC harga sewanya mulai dari Rp200 ribu. Sedangkan bila menginap di hotel harganya mulai dari Rp1 juta.