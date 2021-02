AKTRIS Jessica Iskandar (33) dalam beberapa bulan terakhir tinggal di Bali. Baru-baru ini, janda satu anak ini berpose seksi dengan bikini hitam di kolam renang. Fotonya ia unggah ke media sosial dan langsung dikomentari netizen followersnya.

Dari unggahan di Instagramnya @inijedar yang dipantau Okezone, Sabtu (6/2/2021), lokasi berpose Jessica Iskandar diketahui di Bulgari Hotel yang terletak di kawasan Uluwatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Jedar bergaya ala candid di pinggir kolam dengan bikini. Dengan rambut tergerai serta kacamata di kepala, ia tampak elegan.

"Paint you with my eyes closed #bali (melukismu dengan mata tertutup #bali-red),” tulis Jedar dalam keterangan fotonya.

Unggahan Jessica sudah dilike lebih dari 144 ribu kali dan menuai beragam komentar dari netizen pengikutnya di Instagram.

"Wow janda emg top markotop," komentar akun @ansorifiqry99.

"Ngintip dikit boleh ya," tulis @soewieryo1234.

"Dilihat dosa ga dilihat sayang," cuit @zephia_tata.

"Yaaah bajunya pasti basah lagi nih," tulis @ruthtic.

"Kirain tadi Dua Lipa, cantik bgt gilaaa," kata @ekasariristanti.

Desember 2020, Jessica mengaku bahagia tinggal di Bali. “Di Bali kerjaannya lebih ke bahagia dengan mencintai diri sendiri, terus menikmati indahnya hidup,” katanya.

Perempuan yang didiagnosis mengalami penyakit takikardia dan graves disease itu juga mengaku lebih dekat dengan anak, alam dan Tuhan selama di Bali.

