WISATA pantai di Gunungkidul menawarkan suasana yang mirip dengan Santorini, Yunani. Penasaran di mana?

Menggunakan konsep pool bar dan cafe, destinasi ini ramai diperbincangkan publik dalam dunia maya. Pantai ini termasuk dalam rekomendasi tempat terbaik untuk menikmati wisata Gunungkidul.

Lokasinya terletak di Jalan Pantai Selatan Jawa, Pule Gundes II, Sidoharjo, Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Berada di atas bukit, serta dilengkapi dengan meja dan kursi berwarna putih, pengunjung dapat bersantai menikmati pemandangan Pantai Krakal hingga Indrayanti. Hamparan pasir putih di sepanjang bibir pantai serta laut yang berpadu dengan birunya langit menambah kenyamanan bagi para pengunjung saat bersantai bersama teman maupun kerabat terdekat.

Untuk memasuki wilayah ini dikenakan harga tiket yang beragam, sesuai dengan paket dan fasilitas yang dipilih oleh pengunjung. Terdapat dua pilihan paket yang ditawarkan yaitu Sunset dan Osean Sunset.

Pilihan paket sunset dikenakan tarif seharga Rp100 ribu per pax dengan fasilitas bathroom, akses ke pantai, serta parkir gratis. Tak hanya itu, pengunjung juga akan mendapatkan food and beverage voucher senilai Rp70 ribu.

Sedangkan untuk paket Osean Sunset dikenakan tarif sebesar Rp200 ribu per pax dengan fasilitas kolam renang, bathroom, handuk, akses ke pantai, parkir gratis serta food and beverage voucher senilai Rp100 ribu. Menu makanan yang ditawarkan kepada pengunjung yaitu berupa menu western seperti fish and chips, platter, refreshments, mocktail dan spaghetti.

“This is the ideal place to start a daydreaming. To heals the heart, soothes the soul and strengthens the imagination” dikutip okezone dari postingan instagram @shoutshore.yk.

Mengingat masa pandemi yang belum berakhir, jumlah pengunjung yang datang dibatas sebanyak 120 orang per harim dibagi menjadi dua sesi yaitu Lunch Session dan Sunset Session.

Untuk Lunch Session dibuka mulai pukul 12.00 hingga 15.00 WIB, dan Sunset Session dibuka mulai pukul 16.00 hingga 19.00 WIB. Tertarik berkunjung?