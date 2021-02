BANYAK toko es krim lawas yang tersebar di Indonesia. Hingga saat ini toko es krim tersebut bahkan mempertahankan cita rasa serta interior bangunan zaman dulu loh!

Saat cuaca panas paling nikmat memang makan kuliner es krim. Nah, kalau ingin sekaligus hangout, Anda bisa berkunjung ke deretan toko es krim lawas nan unik.

Di sana Anda bisa mencicipi dingin dan manisnya es krim dengan cita rasa tempo dulu. Es krim juga disajikan dengan beragam macam rasa dan topping yang lezat.

Kalau Anda penasaran dan ingin mencoba, yuk intip sederet toko es krim lawas yang dijamin bakal bikin Anda ketagihan.

Toko Oen

Menjadi gerai es krim tertua, Toko Oen memang menjadi tempat sosialita kaum bangsawan dan para meneer berkumpul sekitar tahun 1930-an yang berlokasi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 5, Kauman, Kota Malang.

Kesan kuno menyeruak begitu memasuki bangunan, spanduk putih menyabut setiap pengunjung yang datang dengan tulisan merah berbahasa Belanda, dan para pelayanan disini sengaja mengenakan pakaian zaman dulu dan klasik.

Kursi rotan pendek berwarna biru muda rapih mengelilingi meja-meja berbentuk bulat, Di dinding ruangan dihiasi foto-foto Malang zaman dulu yang membuat pengunjungnya terbawa ke suasana 1930-an

Es krim menjadi daftar menu favorit di Toko Oen yang disajikan dalam mangkuk kaca bening yang berisikan tiga scoop es krim dengan rasa berbeda lalu ditambahan wafer rol, wafer batang dan whipped cream dengan buah ceri diatasnya sebagai hiasan.

Es krim jadul yang dijual di Toko Oen ini memiliki ciri khas tekstur es krim zaman dahulu yang sedikit kasar dan rasanya pun tidak terlalu manis sehingga buat kamu yang tidak suka manis enggak perlu khawatir akan dibuat enek.

Zangrandi

Nama ini diambil dari Roberto Zangrandi yang berasal dari Italia. Dengan tangan istrinya tercipta lah sebuah resep es krim yang berhasil ia didirikan sejak 1930.

Tempat ini dahulunya merupakan tempat kaum sosialita Belanda berdansa dan berpesta.

Para pengunjung yang datang akan disambut dengan kesan Timur Tengah yang dipenuhi dengan aksesoris kayu kotak-kotak bercat putih tulang berjejer menghiasi dinding serta langit-langit ruangan.

Dari banyaknya menu, es krim yang paling di gemari para pengunjung adalah Banana Split, semangkuk es krim berisikan empat scoop rasa es krim kemudian di tambahan pisang yang diletakkan di sisi kanan dan kiri dengan taburan kacang, cherry, saus cokelat dan astor menambah kelezatan es krim banana split ini.

Tempat ini pas untuk kamu yang mau menikmati es krim sambil mengenang masa lalu, atau sekadar berbincang-bincang dengan kerabat dan keluarga. Zangrandi berlokasi di Jalan Yos Sudarso Nomor 15, Surabaya.

Tiptop

(Foto: Instagram @makanmana)

Restoran ini sudah di dirikan sejak 1936, yang berarti sudah banyak kisah yang dilewati Restoran Tip Top, mulai dari masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang hingga Kemerdekaan Indonesia.

Mulai dari etalase, kursi dan meja makan, serta para pelayan mengenakan kemeja putih atau kemeja bermotif batik dengan celana bahan panjang berwarna hitam serta peci, semuanya memberi kesan zaman dahulu yang penuh kenangan.

"Es krim Tip Top itu masih diolah dengan bahan yang alami, bahan bakunya susu murni. Kemudian kita olah manjadi es krim menggunakan alat-alat dari zaman Belanda dulu, jadi sampai sekarang masih menggunakan metode yang sama", dikutip Okezone dari channel YouTube MedanKu TV.

Tampilan es krim terlihat tidak jauh berbeda dengan es krim pada umumnya, tapi tidak dengan teksturnya. Es krim Tip Top terasa padat dan mirip salju. Ia tidak mudah mencair walaupun dibiarkan cukup lama dan rasa manisnya pas tidak membuat rasa haus.

Buat kamu yang ingin menyegarkan tenggorokan dengan suapan es krim bernuansa zaman dulu ini berada di Jalan P. Mangkubumi Nomor 24, Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta.

Tjan Njan

(Foto: Instagram @adissekaranti)

Kedai es krim berlogo panda ini di dirikan pada 1951 di daerah Cikini. Kedai Tjan Njan ini memiliki hubungan dengan presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno.

Kedai ini memiliki sejarah yang cukup panjang hingga pemilik Tjan Njan, Lie Sim Fie membuatkan sajian es krim untuk Games of the New Emerging Forces atau Ganefo.

Presiden Ir Soekarno juga menikmati es krim ini bersama keluarga bahkan putrinya, Megawati Soekarnoputri dan menjadikan kedai Tjan Njan sebagai es krim favoritnya.

Mengenai rasanya sangat sederhana, tekturnya ringan dan tidak terlalu creamy. Es krim berlogo panda ini punya banyak varian, mulai dari rasa kopyor, alpukat, strawberry, kacang hijau, mocha, nangka, vanila dan durian yang menjadi langganan keluarga Presiden Ir Soekarno.

Anda bisa temui kedai Tjan Njan di Jalan Cikini Raya Nomor 48-50, RT 14/RW 2, Cikini, DKI Jakarta. Harganya mulai dari Rp15.000 untuk ukuran kecil hingga Rp80.000 untuk ukuran besar.