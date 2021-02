MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno hari ini kembali berkantor di Bali.

Dalam pertemuannya dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, keduanya membahas wacana program soft loan (pinjaman lunak) sebesar Rp9,9 triliun untuk membangkitkan lokomotif pariwisata dan ekonomi kreatif di Pulau Dewata yang terdampak pandemi Covid-19.

"Saat ini kami masih menampung masukan dari berbagai pihak. Usulan Pemerintah Provinsi Bali bersama Kadin Bali adalah Rp9,9 triliun dengan konsep stimulus (dana segar yang on top of the existing loan) yang ditujukan sejumlah Rp1,5 miliar untuk cashflow pelaku pariwisata," kata Sandi dikutip dari laman Instagramnya, @sandiuno, Kamis (11/2/2021).

Sedangkan dari Kemenko Maritim dan Investasi kata Sandi, lebih setuju untuk Program Padat Karya dan pelestarian lingkungan. Meski begitu Sandi memastikan bahwa berbagai masukan tersebut akan diterima.

"Kita gerak cepat dan gerak bersama menghadirkan solusi untuk para pelaku dan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami ingin Bali sebagai jantung pariwisata Indonesia bangkit. 80 persen masyarakat yang menggantungkan lapangan kerjanya di sektor parekraf terselamatkan," tandasnya.

Sebelumnya, Sandi pada kunjungannya ke Bali Januari lalu menyebut bahwa sektor pariwisata di Bali bisa lebih cepat pulih jika vaksinasi dilakukan merata. Bahkan, menurutnya Bali bisa menyerupai negara Selandia Baru yang saat ini bisa dikatakan bebas dari Covid-19.

"Jadi, kalau Bali dari total 4,36 juta populasinya, kalau kita dahulukan di Bali bisa 70 persen yang divaksin ini menjadi daerah yang sepeti New Zealand udah bisa dikunci," ujar Sandi. Menurut dia, jika wisatawan nantinya yang ingin berkunjung ke Bali harus dinyatakan bersih dari Covid-19 dengan cara melakukan serangkaian tes sebelum masuk ke pulau dewata. "Jadi, mereka yang masuk ke Bali bener-bener harus dites dan Bali bisa seperti New Zealand sudah mampu untuk mengendalikan Covid-19," katanya.