DINO Patti Djalal ditunjuk sebagai Strategic Advisor Kemenparekraf oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Ia rela digaji pakai dendeng balado khas Padang dan itu ditepati oleh Sandi.

Dino Patti Djalal pun mengunggahnya di Instagram pribadinya pada Jumat (12/2/2021). Ya, gaji dendeng balado yang menjadi permintaannya ke Sandi sudah terkabul.

"Menteri Parekraf @sandiuno menepati janjinya dengan mengirim 4 box Dendeng Balado yang lezaaatttt sebagai gaji bulanan saya untuk membantu beliau sbg Strategic Advisor Kemenparekraf," katanya.

Tak cukup sebulan gaji, Dino juga meminta gaji bulan berikutnya yang juga harus dibayar dengan dendeng balado. Nampaknya Dino ketagihan dengan kuliner khas Padang kiriman Sandi.

"Bulan depan jangan lupa bayar dendeng balado lagi ya chief! Thanks for keeping your word Sir!," katanya.

Sebelumnya, Sandi menjelaskan alasan menggandeng Diaspora Indonesia sebagai duta pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Salah satunya yakni bisa membantu memulihkan pariwisata yang terdampak Covid-19. "Jadi dalam langkah kolaborasi, saya melihat salah satu pemulihan pasca Covid-19 adalah kita melakukan satu pendekatan yang holistik, dan kebetulan saya melihat diaspora yang selama ini dibantu untuk dikelola oleh Pak Dino melalui gerakan diaspora Indonesia ini bisa kita ajak kerjasama," kata Sandi dalam keterangan tertulis diterima Okezone dari timnya. Sandi juga menyebut bahwa Dino Patti Djalal memberi syarat, yaitu meminta gaji dendeng balado, bukan uang. Sandi pun menyanggupi permintaan tersebut. "Beliau menyanggupi tapi memberi syarat bahwa setiap bulan dia minta dikirimkan produk dendeng balado terbaik dari kreasi ekonomi kreatif kita, dan saya sudah sanggupi bahwa ini adalah imbalan dari kami kepada Pak Dino," pungkasnya.