MEMASUKI hari ketiga berkantor di Bali, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengawali aktivitasnya dengan berolahraga.

Sandiaga turut didampingi oleh Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau yang akrab dipanggil Cok Ace.

"Pagi ini selepas berolahraga, melakukan coffee morning dengan Wakil Gubernur Bali, Cok Ace dan juga teman-teman dari HIPMI Bali," tulis Sandiaga dalam postingan di akun instagram-nya, @sandiuno, Sabtu (13/2/2021).

Sandi menambahkan, pihaknya dalam hal ini Kemenparekraf akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemda Bali dan pelaku usaha parekraf setempat dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru setelah sempat terdampak pandemi Covid-19.

"Mendengar masukan apa yang menjadi harapan mereka untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan, dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk membuka kembali lapangan kerja," pungkasnya.

Selama berkantor di Pulau Dewata, Sandiaga Uno menginap di The Patra Bali Resort and Villas. The Patra Bali Resort & Villas merupakan resort bintang lima terbaik di Kuta yang berlokasi sangat dekatyakni berjarak lima menit dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Ia juga telah mengunjungi sejumlah tempat di antaranya Factory and Outlet POD Chocolate Bali di Jalan Denpasar-Singaraja Nomor 25 Mengwi, Badung, makan siang di Restoran Bebek Tepi Sawah, Ubud dan menyambangi Secret Garden Village di Bedugul Kabupaten Tabanan untuk bertemu jajaran DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Bali.

(put)