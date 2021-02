SETIAP 14 Februari menjadi momen penting untuk sejumlah pasangan ketika merayakan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Lalu, sudahkah Anda dan pasangan memiliki rencana spesial?

Beberapa restoran, kafe, hingga hotel menjadi destinasi pilihan untuk sejumlah pasangan yang ingin merayakan Hari Valentine dengan romantic dinner.

Tentu dengan hidangan yang spesial sekaligus tempat yang romantis untuk menghabiskan waktu bersama pasangan.

Nah, di Bogor Selatan, Jawa Barat atau tepatnya di Lido, terdapat salah satu hotel yang menawarkan pengalaman luar biasa untuk menikmati romantic dinner bersama pasangan di tepi Danau Lido.

Lido Lake Resort by MNC Hotel merupakan salah satu tempat yang bisa menjadi pilihan tepat untuk Anda yang ingin merayakan Hari Valentine.

Untuk keamanan dan kenyamanan tentu Anda tidak perlu khawatir, karena Lido Lake Resort by MNC Hotel menjadi salah satu destinasi yang direkomendasikan karena telah mendapatkan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE), sesuai standar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Lokasinya pun strategis, hanya 1 jam dari Jakarta melalui jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi), menjadikan hotel ini sebagai pilihan tepat untuk Anda dan pasangan yang ingin mendapatkan suasana romantis dengan alam yang asri tanpa harus bermacet-macetan selama perjalanan.

General Manager Lido Lake Resort by MNC Hotel Dadi Mulyadi mengatakan, terdapat promo Valentine’s Romantic Dinner dalam rangka menyambut momen Hari Kasih Sayang setiap tanggal 14 Februari. Selain menghadirkan hidangan spesial khas Valentine, Lido Lake Resort menjadi salah satu hotel yang memiliki tempat terbaik untuk menggelar romantic dinner.

“Terdapat dua pilihan promo paket yang bisa Anda pilih, pertama Gold Package hanya Rp750.000 per pasangan dan kedua Platinum Package hanya Rp1.000.000 per pasangan. Kedua paket tersebut sudah termasuk dengan hidangan appetizer, main course, dan dessert, tentu dengan varian menu berbeda sesuai paket yang dipilih,” kata Dadi Mulyadi di Lido, Bogor, Senin, 8 Februari 2021 lalu.

Nah, bagi Anda yang tertarik untuk mengajak pasangan menikmati momen spesial Hari Valentine di Lido Lake Resort by MNC Hotel, batas promo ini hanya berlaku sampai dengan 14 Februari 2021. Untuk reservasi promo Valentine’s Romantic Dinner di Lido Lake Resort by MNC Hotel, hubungi 0251-8220922 atau WhatsApp langsung ke nomor 0822-1135-3797. Kunjungi juga www.lidolakeresort.com atau www.mncland.com untuk mendapatkan berbagai informasi terbaru. Selamat merayakan Hari Kasih Sayang!