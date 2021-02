MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno di hari ketiga kunjungannya ke Bali menyambangi Pelabuhan Benoa. Pada kesempatan itu, ia ingin melihat langsung progres pengembangan Bali Maritime Tourism Hub.

"Tempat ini diharapkan akan menjadi pintu masuk sekaligus penghubung bagi para wisatawan, dan juga berlabuhnya kapal-kapal pesiar," kata Sandi melalui akun instagramnya, @sandiuno.

Baca juga: Tak Hanya Pariwisata, Sandiaga Uno Ingin Produk Ekraf Bali Juga Mendunia

Sandiaga mengatakan, nantinya di kawasan ini akan dilengkapi fasilitas lainnya seperti UMKM yang menjajakan produk-produk ekonomi kreatif (ekraf).

"Pada intinya kita ingin ekonomi terus bergerak, lapangan kerja tetap tercipta meskipun masih berada di tengah pandemi," sambungnya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, Bali Maritime Tourism Hub dipersiapkan sebagai gerbang wisata maritim Indonesia di kawasan Pelabuhan Benoa, Bali.

Baca juga: Sandiaga Uno Sebut Desa Kutuh Menginspirasi Kebangkitan Pariwisata

"Kita harapkan progresnya on track, on budget, on time, sehingga pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata ini nantinya dapat membuka lebih dari 20.000 lapangan pekerjaan dan juga memberikan ruang untuk produk-produk UMKM dan ekonomi kreatif," tuntasnya.

(put)