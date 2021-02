JAKARTA memiliki banyak tempat wisata beken yang mampu menarik banyak wisatawan. Sebagai bekas Ibu Kota Hindia Belanda yang dulunya bernama Batavia, Jakarta tentu saja punya beragam situs-situs peninggalan sejarah. Benda-benda bersejarah tersebut sebagian sudah jadi koleksi museum.

Jadi, jika mau melihatnya silakan berkunjung ke museum-museum. Di museum, para pengunjung dapat mempelajari dan memahami setiap koleksi atau objek sejarah dan nilainya. Tapi, museum di Jakarta bukan hanya menampilkan benda masa lalu, ada juga karya seni kekinian.

Nah, berikut Okezone berikan 5 rekomendasi museum beken di Jakarta yang sayang dilewatkan bila berkunjung ke Ibu Kota :

1. Museum Pancasila Sakti

Museum Pancasila Sakti atau lebih dikenal dengan Museum Lubang Buaya ini merupakan salah satu tempat yang menjadi saksi bisu pertumpahan darah dan segenap penyiksaan yang dilakukan oleh PKI.

Museum ini juga memajang kisah sejarah pemberontakan PKI yang dilengkapi koleksi foto-foto kronologis, hingga pada pemberontakan kedua, yaitu G30S/PKI. Selain itu, terdapat koleksi foto lain, seperti saat pengangkatan jenazah ke tujuh Pahlawan Revolusi dan beberapa diorama pemberontakan PKI di berbagai wilayah Tanah Air.

Di dalam museum ini juga terdapat sebuah monumen yang digunakan untuk mengingat perjuangan pahlawan-pahlawan revolusi dalam mempertahankan ideologi negara Indonesia. Museum ini letaknya di Kelurahan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur.

2. Museum Satria Mandala

Museum yang satu ini menampilkan berbagai koleksi peralatan perang di Indonesia dari masa lampau hingga modern, seperti koleksi ranjau, rudal, torpedo, tank, meriam, hingga helikopter dan pesawat terbang.

Museum ini diresmikan pada 1972 oleh mantan Presiden Indonesia, Soeharto. Awalnya museum ini merupakan rumah dari salah satu istri mantan Presiden Indonesia, Ir. Soekarno, yaitu Ratna Sari Dewi Soekarno. Letaknya di Jalan Gatot Subroto, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Museum Satria Mandala (Instagram @museumsatriamandala)

Selain itu, museum ini juga menyimpan berbagai macam peralatan dan benda bersejarah yang berkaitan dengan TNI. Adapula tandu yang dipergunakan untuk mengusung Panglima Besar Jenderal Soedirman saat beliau bergerilya dalam keadaan sakit pada era 1940-an.

Di dalam kawasan Museum Satria Mandala juga terdapat Museum Waspada Purbawisesa yang menampilkan diorama ketika TNI bersama dengan rakyat menumpas gerombolan separatis DI/TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan pada era tahun 1960-an.

3. Kawasan Kota Tua

Siapa sih yang tidak kenal dengan kawasan Kota Tua yang terletak di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat ini?

Museum Sejarah Jakarta (Okezone.com/Fadel)

Ternyata kawasan ini tidak hanya memiliki Museum Fatahillah di dalamnya, tetapi ada beberapa museum lainnya yang berdiri berdekatan di kawasan Kota Tua. Di antaranya adalah Museum Wayang, Museum Bank Indonesia, Museum Seni Rupa dan Keramik, dan Museum Bank Mandiri.

Yang menjadi daya tarik museum-museum ini adalah bangunannya masih menggunakan arsitektur kuno zaman Belanda. Di sekitaran museum juga terdapat beberapa restoran-restoran yang juga masih menggunakan bangunan zaman Belanda yang masih kokoh berdiri.

4. Kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Sama seperti kawasan Kota Tua, kawasan Taman Mini Indonesia Indah juga memiliki banyak sekali bangunan-bangunan museum di dalamnya. Apalagi ini merupakan salah satu kawasan taman wisata yang bertemakan budaya Indonesia.

Di sini, kurang lebih terdapat 19 museum yang berbeda dengan ragam dan variasi yang ditujukan untuk menjawab rasa pengetahuan dan berbagai pertanyaan seputar pengetahuan, kehidupan, sosial masyarakat, budaya dan peradaban, teknologi dan lain sebagainya.

Terdapat juga 33 Anjungan Daerah yang bercirikan arsitektur tradisional khas daerah-daerah yang tersebar di Nusantara. Tiap provinsi menampilkan setidaknya tiga bentuk rumah adat khas daerah.

Tidak hanya museum dan anjungan, di sini juga terdapat beberapa sarana tambahan, seperti sarana untuk keagamaan, sarana rekreasi, hingga taman.

5. Museum MACAN

Berbeda dari museum-museum yang telah disebutkan, Museum MACAN adalah sebuah museum seni yang di dalamnya terdapat berbagai koleksi seni modern dan kontemporer. Museum ini menampilkan sekitar 90 karya dari koleksinya yang berjumlah 800 kata seni Indonesia dan kontemporer modern dari seluruh dunia.

Koleksi Museum MACAN (Instagram @museummacan)

Namun saat ini koleksi karya seni di Museum MACAN terdiri dari karya seni terkemuka dari Indonesia, Eropa, Amerika Utara, China, dan bagian Asia lainnya.

Museum yang memiliki nama asli Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara (Museum Seni Modern dan Kontemporer di Nusantara) ini juga merupakan museum pertama di Indonesia yang memiliki seni modern dan kontemporer Indonesia dan internasional. Museum MACAN ternyata juga pernah tercatat dalam daftar 100 Tempat Terbaik Dunia versi majalah Time pada tahun 2018.