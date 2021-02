PEMERINTAH Arab Saudi di bawah pengawasan Liga Muslim Dunia resmi membuka Museum Kehidupan Nabi dan Peradaban Islam (The International Exhibition and Museum of the Life of the Prophet and Islamic Civilization). Upacara pembukaan museum ini telah berlangsung pada 2 Februari lalu.

Liga Muslim Dunia dalam pernyataannya yang dilansir laman resmi NU menekankan, tujuan pendirian museum ini adalah untuk menanamkan semangat cinta dan kebaikan. Ada juga makna kasih sayang, kemanusiaan, moderasi, toleransi, dan hidup berdampingan, serta mendakwahkan Islam dengan menggunakan cara kekinian—karena museum ini dilengkapi dengan teknologi mutakhir.

Museum ini dibangun di atas lahan seluas lima ribu meter persegi, terdiri dari dua lantai dan 25 paviliun utama. Paviliun di Museum Kehidupan Nabi dan Peradaban Islam ini juga menggunakan teknologi 3D, realitas virtual, dan realitas berimbuh (augmented-reality).

Dengan teknologi tersebut, mereka mencoba untuk merekonstruksi dan mendeskripsikan barang-barang Nabi Muhammad, termasuk sisir, alas kaki, pakaian, furnitur, dan lainnya.

Di paviliun lainnya ditunjukkan tentang kehidupan Nabi-nabi lainnya, karakteristik mereka sesuai dengan keterangan Alquran dan hadits, dan ringkasan kehidupan mereka.

Di sini juga ditampilkan ulasan mengenai peristiwa penting dalam hidup Nabi Muhammad, dari lahir hingga wafat, dengan menggunakan layar interaktif, yang membuat pengunjung merasa hidup pada zaman itu. Di sisi lain, museum ini juga menghadirkan 500 barang-barang antik pada era Nabi Muhammad SAW, puluhan lukisan dan pajangan interaktif. Museum ini dilengkapi dengan tujuh bahasa (Arab, Indonesia, Inggris, Spanyol, Urdu, Prancis, dan Turki) dan teater 4DX—yang menayangkan serangkaian film tentang kehidupan Nabi Muhammad. Jadi bagaimana? Seru kan? Yuk sempatkan diri untuk mengunjungi Museum Kehidupan Nabi dan Peradaban Islam di kota suci Madinah jika Anda memiliki rencana untuk berkunjung ke Arab Saudi.