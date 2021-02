PERNAHKAH Anda mendengar Pulau Dajjal? Di dunia ini kisahnya sungguhan ada loh!

Kepulauan Socotra, disebut-sebut juga sebagai Pulau Dajjal. Lokasinya terletak beberapa ratus kilometer di lepas pantai Yaman dan Somalia, menempatkannya pada posisi unik di tengah Samudra Hindia dan Laut Arab.

Pulau ini juga disebut sebagai "salah satu tempat paling asing di Bumi". Berikut fakta pulau Socotra yang dikutip Okezone dari berbagai sumber.

Banyak hewan dan tumbuhan aneh

Dilansir dari Wonderpolis, lebih dari sepertiga dari 825 spesies tumbuhan Socotra tidak dapat ditemukan di tempat lain. Salah satunya adalah pohon darah naga langka, yang bentuknya agak mirip payung.

Pulau ini juga memiliki pohon sukulen raksasa, masih satu spesies dengan pohon ketimun dan delima. Sebagian besar reptil dan siput darat khas juga hidup di sana. Namun, Anda tidak akan menemukan amfibi asli.

Hanya ada satu mamalia asli: kelelawar. Karena berbagai keragaman tumbuhan dan hewan yang unik membuat UNESCO menjadikan Socotra sebagai Situs Warisan Dunia pada 2008.

Apakah ada yang tinggal di Socotra? Ya. Sekira 40.000 orang menyebut pulau itu sebagai rumah. Banyak dari mereka yang mencari nafkah dengan menggembala kambing, memancing, dan memanen mutiara. Mereka juga bercocok tanam, seperti kurma.

“Tidak heran mengapa Socotra sering disebut sebagai “Galapagos of the Indian Ocean”.” Kata laman Welcome to Socotra.

Dihuni jin dan penyihir

Nama Socotra dipercaya berasal dari istilah Sansekerta 'dvipa sukhadhara' yang secara harfiah berarti 'pulau kebahagiaan'. Tanah Socotra konon adalah tanah ajaib yang dapat menyembuhkan orang Yunani dan Romawi di masa perang. Getah pohon Darah Naga di Socotra juga sering dioleskan oleh gladiator sebelum bertempur untuk mempercepat penyembuhan luka mereka.

Socotra juga merupakan tempat bagi para penyihir, jin dan monster. Plato hingga Marco Polo menyatakan bahwa para penyihir Socotra adalah yang terkuat di dunia. Di Socotra juga hidup ular terbang. Diyakini pegunungannya tersembunyi sarang Phoenix dan burung Roc, burung besar yang digambarkan oleh Sinbad sang Pelaut.

Bahasa Socotra Orang-orang Socotra telah menjaga pulau mereka selama beberapa generasi. Aturan tradisional mereka yang kompleks telah berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati pulau-pulau tersebut. Mereka mengatur pengelolaan ternak dan penggembalaan, akses ke air dan makanan ternak musim kemarau, dan eksploitasi flora dan fauna secara umum. Mereka menyediakan makanan, obat-obatan, pewarna, tanin, perekat, pestisida, bahan pembersih dan feriliser, serta kosmetik dan mainan. Selain itu mereka juga menyediakan kemeyan sebagai sumber barang material, tanaman juga penting dalam ritual kepercayaan mereka. Orang-orang Socotra berbicara dalam bahasa Soqotri, yang memiliki beragam dialek lokal. Bahasa ini kemungkinan besar akan punah karena kini orang-orang Socotra lebh sering menggunakan Bahasa Arab. Sebagian besar sekolah, radio dan televisi semuanya dalam bahasa Arab. Tempat dikurungnya dajjal Tak hanya dikenal dengan hal-hal aneh, Socotra juga terkenal gara-gara disebut sebagai pulau tempat dikurungnya Dajjal. Dalam Islam memang dikabarkan kalau si Messiah palsu ini sekarang tengah berdiam di sebuah tempat di Bumi dan akan muncul ketika waktunya tiba. Teori itu semakin kuat dengan dipadukan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabul fitan wa asyrotis sa’ah, bab Qishoshul Jassasah (4/2261 no 2942), bahwa tempat Dajjal dikurung ialah Laut Yaman. Cara ke Socotra Meskipun Socotra bebas konflik, namun lain dengan negara terdekatnya Yaman. Saat ini, hanya ada satu cara yang aman untuk pergi ke sana. Dilansir dari Inertia Network, Setiap Rabu pagi, maskapai penerbangan utama Yaman memiliki penerbangan dari Kairo ke Socotra. Ini adalah penerbangan komersial yang sudah terjadwal secara teratur. Meskipun kadang-kadang terjadi penundaan selama beberapa jam yang mana itu normal. Maskapai ini telah terbang secara teratur sejak akhir 2018. Karena infrastruktur terbatas dan baru untuk pasar wisata internasional, akomodasi hotel di Socotra tidak seperti destinasi lainnya. Ada empat hotel di Hadibo yaitu Hotel Taj Socotra, Hotel Hafijj, Hotel Socotra, dan Hotel Summer land. Hotel-hotel ini mungkin bukan yang termewah, tetapi mereka menyediakan AC, televisi, dan lemari es di semua kamar. Penginapan paling populer sebenarnya adalah berkemah di pantai. Ada beberapa tempat perkemahan yang memungkinkan wisatawan untuk barbeque di pantai dengan pemandangan pegunungan yang indah sebagai latarnya. Ini adalah cara yang fantastis untuk menikmati keindahan dan satwa liar pulau.