SELAMA pandemi Covid-19, penumpang pesawat masih harus membawa surat rapid antigen kemana saja. Kini Anda tak perlu lagi merogoh kocek tambahan, karena rapid antigen gratis diberikan oleh salah satu maskapai Indonesia.

Per 22 Februari 2021 hingga pemberitahuan lebih lanjut (until further notice/ UFN), maskapai berlogo singa menyediakan layanan “cuma-cuma” untuk uji kesehatan antigen, rapid tes antigen Covid-19.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan, rapid antigen Covid-19 diberikan khusus kepada calon penumpang yang mempunyai tiket penerbangan Lion Air periode pemesanan mulai 22 Februari 2021 dan seterusnya.

Juga dengan periode penerbangan mulai 22 Februari 2021 dan seterusnya.

"Calon penumpang wajib memiliki voucher rapid tes antigen Covid-19. Proses mendapatkan voucher rapid tes antigen Covid-19, bersamaan ketika melakukan pembelian atau pemesanan tiket (issued ticket) mulai 22 Februari 2021 dan seterusnya," katanya lewat keterangan tertulis.

Anda bisa mendapatkan secara online atau bisa melalui online travel agent dan call center, dengan memilih menu “Layanan Rapid Test".

Selain itu, voucher tersebut juga bisa didapatkan secara offline. Anda perlu datang ke kantor penjualan Lion Air, kantor agen mitra perjalanan dan lainnya. "Wajib menyampaikan bahwa: membutuhkan (ingin memperoleh) voucher Rapid Test Antigen Covid-19," tutur Danang.

Kemudian, Anda juga wajib menunjukkan voucher rapid tes antigen Covid-19, saat datang ke fasilitas kesehatan jaringan kerjasama Lion Air. Layanan bisa didapat di klinik, rumah sakit, laboratorium dan lainnya),

Nah, bagi calon penumpang yang sudah memiliki tiket pesawat (tiket dipesan dan diterbitkan mulai 22 Februari 2021) dan belum melaksanakan rapid tes antigen Covid-19, Anda juga bisa mendapatkan vouchernya. "Tinggal mengisi atau memasukkan (input) kode pemesanan tiket (booking code) pada situs kami. Atau alternatif menunjukkan kode pemesanan melalui kantor penjualan tiket," terangnya. Ketersediaan rapid tes antigen Covid-19 khusus semua penerbangan domestik yang dilayani pergi pulang (PP), meliputi: 1. Jakarta – Medan – Jakarta 2. Jakarta – Padang – Jakarta 3. Jakarta – Pekanbaru – Jakarta 4. Jakarta – Palembang – Jakarta 5. Jakarta – Pangkalpinang – Jakarta 6. Jakarta – Banjarmasin – Jakarta Informasi kota dan bandar udara keberangkatan: 1. Jakarta – Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten (CGK) 2. Medan – Bandar Udara Internasional Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara (KNO). 3. Padang – Bandar Udara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman, Sumatera Barat (PDG). 4. Pekanbaru – Bandar Udara Interasional Sultan Syarif Kasim II di Simpang Tiga, Riau (PKU). 5. Palembang – Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II di Talang Betutu, Sukarami, Sumatera Selatan (PLM). 6. Pangkalpinang – Bandar Udara Depati Amir di Dul, Beluluk, Pangkalan Baru, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung (PGK). 7. Banjarmasin – Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (BDJ).