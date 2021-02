KETIKA produser veteran Bill Mechanic mulai syuting film terbarunya, "The Divide," di Australia akhir tahun ini, dia harus menyewa jet pribadi untuk menerbangkan aktor utamanya.

Dalam keadaan normal, itu tidak mungkin. Biasanya, untuk film indie anggaran terbatas, semua pemain dan kru, bahkan bintang terkenal pun terbang dengan pesawat komersial, yang secara biaya lebih murah.

Produser nominasi Oscar ini bersedia membayar biaya tambahan untuk menerbangkan aktor dari Los Angeles ke Australia demi mengurangi risiko wabah Covid-19 di lokasi syuting.

“Bahkan dengan anggaran yang ketat, hal ini (Covid 19) adalah sesuatu yang tidak Anda lawan, karena jika bintang Anda dites positif, maka Anda akan ditutup,” kata Mechanic, mantan eksekutif Fox dan Disney yang memproduksi film “Hacksaw Ridge” dan "Coraline" yang dilansir Okezone dari Los Angeles Times.

Bukan hanya selebritas kelas A saja yang menuntut penerbangan pribadi. Permintaan untuk penggunaan fasilitas private jet semakin banyak datang dari kelompok pemain dan kru yang lebih luas karena takut terinfeksi COVID-19 saat bepergian dengan penerbangan komersial.

Atau karena rute langsung yang ditangguhkan akibat pandemi terkait perjalanan. Alhasil, beberapa studio dan produsen telah menolak permintaan untuk perjalanan jet pribadi, karena menghadapi tekanan keuangan tambahaan untuk mencegah virus corona.

Namun minimnya biaya juga menjadi faktor karena jet pribadi tidak digunakan hanya untuk mengangkut pemain dan kru. Tapi, seperti Mechanic, masih banyak yang mau berkompromi karena keadaan luar biasa yang disebabkan oleh krisis kesehatan.

“Jika sebuah studio membuat seorang bintang atau penata rias pergi ke tempat tertentu yang memerlukan perjalanan udara dan orang tersebut ingin pergi, produsen-pemodal akan membuat akomodasi apa pun yang mereka rasa sesuai. Kemudian menjadi sebuah negosiasi,” kata manajer bakat veteran yang berbasis di LA Larry Thompson, yang kliennya termasuk William Shatner.

“Kesediaan studio untuk membuat akomodasi adalah perubahan penting," katanya.

Pada bulan Agustus, hanya beberapa bulan setelah pejabat kesehatan L.A. county menyetujui untuk memulai kembali pembuatan film di wilayah tersebut, produser dari Jaringan CBS yang menangani serial "S.W.A.T." dihadapkan oleh deadline untuk menguji para pemain dan kru untuk Covid-19 selama akhir pekan untuk memenuhi jadwal syutingnya.

Dengan waktu hanya 48 jam untuk mendapatkan hasil dan hanya laboratorium di Austin, Texas, yang tersedia untuk memprosesnya tepat waktu.

“Satu-satunya pilihan adalah menggunakan jet pribadi untuk membawa sampel sejauh ribuan mil,” komentar orang yang dekat dengan produksi yang tidak berwenang.

“Tidak ada pemain dan kru yang bepergian secara pribadi untuk pertunjukan tersebut, dan tidak ada yang diterbangkan sebagai bagian dari acara satu kali ini”, kata orang itu.

Produser diharuskan menguji pemeran dan kru berdasarkan perjanjian kembali bekerja dengan serikat industri hiburan. Beberapa acara seperti "The Bold and the Beautiful" CBS, salah satu serial besar pertama yang memulai kembali pembuatan film, awalnya berjuang untuk mendapatkan pemrosesan yang andal untuk ratusan pengujian Covid-19, dan kini lebih banyak lab telah dibuka untuk memberi produser pilihan layanan yang lebih baik.