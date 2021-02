KABAR baik buat para penggemar Harry Potter. Sebuah pameran tur Harry Potter akan memulai debutnya dan diselenggarakan di seluruh dunia pada 2022. Harry Potter: The Exhibition adalah pengalaman dunia sihir yang imersif.

Pameran ini dikembangkan oleh Imagine Exhibitions, sebuah perusahaan yang telah menyelenggarakan sekitar 40 pameran unik, yang bekerja sama dengan Warner Bros.

Harry Potter: The Exhibition akan mengajak pengunjung merayakan momen paling ikonik dari film dan cerita Harry Potter, Fantastic Beast dan dunia sihir yang diperluas melalui pengalaman di balik layar yang imersif.

Tur akan diselenggarakan di berbagai wilayah, termasuk Amerika Utara, Amerika Latin, Asia-Pasifik, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.

Ini akan memiliki tapak antara 929 dan 1858 meter persegi dan akan menghadirkan lingkungan yang dibuat khusus untuk menghormati karakter, pengaturan, dan binatang yang dicintai di film.

Bersamaan dengan itu, pengunjung juga diajak menjelajahi keajaiban pembuatan film yang menghidupkan karakter-karakter tersebut.

Properti otentik dan kostum asli dari film Harry Potter dan Fantastic Beasts pun ikut hadir untuk memanjakan kehausan penggemar Harry Potter.

Pameran ini akan menghubungkan semua aspek dunia magis Wizarding World, diantaranya dari tujuh novel yang telah terjual lebih dari 500 juta kopi di seluruh dunia, delapan film Harry Potter, pertunjukan pemenang penghargaan Tony dan Oliver, Harry Potter and the Cursed Child, dan dua bagian pertama dari total lima serial film Fantastic Beasts. Pemberhentian pertama pameran ini akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang.

“Kamu merasa terhormat dipercayakan dengan merek ikonik Harry Potter dan bersemangat untuk mengembangkan serta berbagi pengalaman pameran yang merayakan keajaiban Dunia Sihir,” kata Tom Zaller, CEO Imagine Exhibitions yang dilansir dari laman Lonely Planet, Minggu(21/2/2021).

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan mitra, promotor, dan sponsor kelas dunia untuk menghadirkan Harry Potter: The Exhibition kepada penggemar di seluruh dunia,” lanjutnya.

