SEORANG mantan pramugari bernama Tiana Rabasco mengungkapkan pengalamannya digoda oleh pilot dan mau diajak tidur bareng di kamar hotel. Pengalaman kurang mengenakkan itu dialaminya saat masih bekerja di sebuah maskapai penerbangan international

Tiana Rabasco mengaku kejadian itu dialaminya dalam sebuah penerbangan. Saat itu, Tiana diberi tugas melayani ruang kokpit; memberi makan dan minum kapten dan first officer atau kopilot. Urusan melayani penumpang diambil alih rekannya yang lain.

“Ketika saya masuk ke dalam kokpit dan memperkenalkan diri, saya lihat ada yang aneh dengan kapten yang saat itu bertugas, dia terkesan "sangat ramah" dan selalu menggunakan bahasa yang sedikit menggoda,” tutur Tiana dalam situs tanya jawab Quora seperti dikutip, Senin (22/2/2021).

Tiana pun mengabaikan godaan pilot dengan berusaha cuek dan tetap profesional bekerja. Beberapa saat kemudian sang kapten mintanya membawakan air putih. Tiana lalu mengambil dan masuk ke kokpit dengan memenuhi permintaannya.

“Saya kaget melihat reaksi kapten yang mengatakan ‘thank you honey’ sambil memegang tangan saya agak lama dan bermain mata,” kata Tiana.

Tiana merasa tidak nyaman diperlakukan seperti itu, tapi sebagai pelayan, ia tetap harus menghormati sang pilot.

Tidak lama kemudian si kapten tersebut pergi ke toilet, hanya ada Tiana dan kopilot di dalam kokpit.

Kebetulan Tiana dan kopilot tersebut sudah saling kenal baik karena pernah beberapa kali terbang bersama dan hangout dengan teman-teman kru saat layover.

“Lalu kami mengobrol kurang lebih begini kalau di artikan kedalam Bahasa Indonesia. FO itu bilang ‘kapten naksir kamu tuh, katanya kamu mau dibungkus dibawa pulang, pulang ke kamar hotelnya’” kata Tiana menuturkan omongan kopilot.

Tiana merasa risih dengan perkataan kopilot itu dan mengatakan bahwa candaannya tidak lucu. Namun FO itu mengatakan bahwa pilot itu tidak bercanda dan memperingatkan Tiana agar berhati-hati.

“Kali ini saya sudah benar-benar tidak nyaman dengan kapten, tapi mau gimana lagi, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menahan kekesalan dan rasa tidak nyaman di dalam hati, tahan, tahan, tahan. Begitulah dalam hati saya berteriak,” kata Tiana

Setelah landing dan tiba di hotel untuk layover, Tiana segera bersih-bersih badan seperti biasa. Namun beberapa saat kemudian kapten menelepon dan memintanya untuk datang ke kamarnya.

Pilot itu dengan santai mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan wine agar Tiana dan kapten itu bisa mengobrol bersama dikamarnya.

“Saya sangat sakit hati dianggap sepele dan dianggap mudah oleh beliau. Dengan tegas saya mengatakan kepada beliau bahwa saya punya suami dan saya tidak bisa memenuhi undangan nya,” ujar Tiana.

Padahal saat itu status hubungan Tiana adalah single dan belum menikah, namun ia berbohong untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sejak itu Tiana selalu mengatakan kepada awak kabin beserta pilot di maskapai tempatnya bekerja bahwa ia sudah menikah. Bahkan beberapa hari kemudian, Tiana membeli cincin nikah dan memakainya di jari manis sebelah kanan, demi untuk membuktikan bahwa ia benar-benar sudah memiliki suami.

“Yeah, I married myself and it was truly amazing (saya menikah dengan diri saya sendiri dan itu benar-benar luar biasa)” kata Tiana.

“Perlu saya garis bawahi, tidak semua kapten berkelakuan buruk seperti itu, itu hanya sebagian kecil saja dan kebetulan saat itu saya sedang kena apesnya. Percayalah masih banyak pilot yang baik karena saya sendiri punya banyak teman pilot atau FO yang sangat baik, sopan dan sayang istri,” pungkasnya.