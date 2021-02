MASYARAKAT Tanah Datar, Sumatra Barat bakal dimanjakan dengan kehadiran wahana wisata Emersia Water Park di Kota Batusangkar. Ya, objek wisata air itu diharapkan dapat menjadi daya tarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah itu.

"Alhamdulillah ada satu lagi destinasi wisata baru yang bisa dikunjungi wisatawan bila ke Batusangkar yaitu Emersia Wonder Land, kami berharap objek wisata baru itu menjadi daya tarik dan bisa meningkatkan kunjungan ke Tanah Datar," kata Kepala Bidang Pariwisata Tanah Datar, Efrison, Senin, 22 Februari 2021.

Emersia Water Park sendiri berlokasi di pusat Kota Batusangkar atau sekitar dua ratus meter dari Lapangan Cindua Mato arah ke Sungayang. Wisata baru itu telah dibuka setelah sebelumnya Minggu dilakukan tasyakuran soft opening yang dihadiri langsung oleh bupati dan wakil bupati terpilih, Asisten II, dan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Untuk sarana bermain yang ada di Emersia Wonder Land itu di antaranya Coming soon Emersia Word of wonder, Dino Land, Emersia Planetarium 5 D. Sementara untuk sarana kolam renang terdiri dari kolam renang orang dewasa dan kolam anak-anak yang mampu menampung hingga 1.000 orang pengunjung.

Ia mengatakan, lantaran masih di masa pandemi Covid-19, pengelola dan wisatawan tetap dianjurkan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menerapkan prinsip 3M.

"Untuk pengunjung dibatasi dua shift dengan maksimal 300 orang setiap shiftnya, shift satu pukul 08.00 sampai 12.00 dan shift dua pukul 14.00 sampai 17.00, sementara untuk tiket masuk sebesar Rp25.000 per orang," katanya.

Menurutnya, selain Emersia Wonder Land wisata lain yang wajib dikunjung di Tanah Datar antara lain Istano Pagaruyung, Nagari Pariangan, Aua Sarumpun, panorama puncak Pato, dan Panorama Tabek Patah. Sementara Manajer Direktur Emersia Grup, Budi Rahman mengatakan, kehadiran Wonder Land diharapkan dapat memperkuat sarana pariwisata Sumatra Barat dan khususnya Tanah Datar. "Kita berharap dengan kehadiran wahana baru di Batusangkar ini bisa menambah kunjungan wisata baik ke Sumbar maupun ke Tanah Datar," ujar Budi.