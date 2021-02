CAP Go Meh dirayakan setelah 15 hari setelah Imlek atau Tahun Baru China. Tahun ini, Cap Go Meh jatuh pada, Jumat 26 Februari 2021. Sebelum pandemi COVID-19, perayaan Cap Go Meh sangat meriah.

Biasanya digelar pertunjukan barongsai, parade lentera, dan festival makanan lezat yang khas. Perayaan Cap Go Meh di Indonesia menjadi salah satu ajang atraksi perpaduan budaya Tionghoa dan Indonesia.

Dilansir dari Indonesia Travel, Kamis (25/2/2021), berikut 5 destinasi di Indonesia untuk menikmati perayaan Cap Go Meh.

1. Glodok (Jakarta Barat)

Glodok sejak zaman Hindia Belanda merupakan kawasan pecinan terbesar di Jakarta. Tak heran bila perayaan Imlek dan Cap Go Meh di Glodok sangat meriah sebelum mewabahnya COVID-19.

Cap Go Meh biasa dirayakan dengan festival pecinan di Jalan Pancoran, Glodok. Festival ini akan menampilkan deretan kios makanan, pertunjukan Barongsai,dan masih banyak lagi.

Namun, kali ini Cap Go Meh hanya dirayakan di rumah saja karena pemerintah masih melarang adanya kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster COVID-19.

2. Bogor, Jawa Barat

Cap Go Meh di Bogor sebelum COVID-19 juga meriah. Biasanya digelar di Jalan Surya Kencana. Festival ini akan menampilkan keragaman budaya Indonesia dengan parade pertunjukan seni dan budaya dari seluruh Indonesia, termasuk budaya Kalimantan, Betawi, Jawa, dan Tionghoa. Penjual makanan dan kios pasar juga akan ambil bagian pada saat itu.

Namun pada 2021, Bogor Street Festival Cap Go Meh yang masuk dalam kalendar pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) urung digelar lantaran masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Cap Go Meh di Bogor sebelum pandemi COVID-19 (Okezone.com/Putra RA)

Panitia hanya melakukan kegiatan menghias Lawang Suryakencana, yakni gerbang Jalan Suryakencana dengan lampion.

Hiasan lampion juga dipasang di Vihara Dhanagun dan di depan sejumlah gang di Jalan Suryakencana, untuk menunjukkan kesan Imlek hingga Cap Go Meh.

3. Semarang (Jawa Tengah)

Semarang dikenal sebagai destinasi pilihan selama liburan Tahun Baru China, dan menjadi salah satu tempat yang harus dikunjungi saat Cap Go Meh.

Sebelum COVID-19, festival Cap Go Meh biasanya digelar di klenteng Sam Po Kong, objek wisata yang memiliki makna sejarah bagi komunitas Tionghoa-Indonesia, dan Pasar Semawis, pasar lokal yang didekorasi dengan lentera merah dan emas selama perayaan.

Selain itu, wisatawan juga dapat mencicipi Lontong Cap Go Meh, kuliner berbahan dasar lontong yang sedap yang hanya bisa ditemukan di Semarang.

Namun sama seperti kota lainnya, perayaan Cap Go Meh 2021 di Kota Semarang tidak akan digelar lantaran masih dalam situasi pandemi Covid-19.

4. Singkawang Singkawang, Kalimantan Barat sering menawarkan cara yang berbeda dalam merayakan liburan Tahun Baru Cina hingga perayaan Cap Go Meh, yaitu dengan menyediakan wisata liburan. Tur tersebut mencakup snorkeling dan bersepeda di sekitar kota, serta kesempatan untuk melihat tarian barongsai di kota. Festival Cap Go Meh di Singkawang biasanya mengundang kunjungan ribuan wisatawan karena banyaknya atraksi digelar, seperti konvoi, tarian naga, barongsai dan lainnya. 5. Manado (Sulawesi Utara) Di Manado, Cap Go Meh adalah acara yang sangat religius. Orang-orang Tionghoa Indonesia akan berdoa di kuil menjelang tahun baru, diikuti dengan parade di jalan-jalan dengan pertunjukan musik dan makanan yang berlimpah. Kegiatan ini biasanya diselenggarakan oleh Kelenteng Bin Hin Kiong di Manado dan terbuka bagi semua wisatawan yang mengunjungi Manado.