BAGI traveler yang mau menginap di hotel Jakarta tapi cuma punya modal Rp100 ribu, bisa kok. Meski Jakarta adalah Kota Metropolitan bukan berarti tak ramah backpacker.

Jadi buat Anda yang ingin berkunjung ke Jakarta untuk keperluan bisnis, wisata atau lainnya dan membutuhkan hotel dengan budget terbatas tak perlu khawatir.

Berikut rekomendasi hotel dengan budget 100 ribuan yang dikutip Okezone dari berbagai sumber.

RedDoorz

RedDoorz merupakan jaringan akomodasi budget di Indonesia dengan standar pelayanan berkelas. Berdiri semenjak Juli 2015, RedDoorz sudah berhasil merambah 3 kota besar di Indonesia (Bali, Jakarta, Bandung) dengan 100++ properti yang tersebar. Hotel ini menawarkan harga murah mulai dari 80 ribu hingga 100 ribuan saja.

Untuk memesan kamar, pengunjung dapat mengunjungi RedDoorz App atau reddoorz.com, ketik kota/lokasi yang dituju, masukkan tanggal check-in dan check-out, lalu pesan kamar yang diinginkan. Pastikan untuk membawa kartu identitas yang sah (KTP/SIM/Passport) pada saat check-in. Reddorz sudah dilengkapi dengan Wifi Gratis, Televisi Satelit, Mineral Udara, Linen Bersih, Kamar Mandi Bersih, dan Perlengkapan Mandi.

Hotel Borobudur Kemayoran

Terletak di Jalan Bungur Besar Raya No.20-22, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Hotel simpel yang dikelilingi tempat makan dan perkantoran ini berjarak 2 km dari Masjid Istiqlal yang terkenal dan 4 km dari Jakarta International Expo.

Kamar simpel di hotel ini dilengkapi dengan Wi-Fi gratis, TV, dan kipas angin. Sedangkan untuk kamar di kelas yang lebih tinggi, sebagian besar memiliki area duduk dan AC. Sarapan gratis ditawarkan di restoran kasual. Terdapat juga area tempat duduk di lobi, selain halaman dengan taman.

Harga untuk kamar dengan 2 bed mulai dari Rp117.000 rupiah per malamnya.

“Nyaman dan ramah, Tiap tahun pasti kesini, Ga ke hotel yg lain” komentar pengunjung Aril Fadila

“Tempat yang bagus untuk tinggal bersama keluarga dan lokasinya sangat bagus. Jika Anda memiliki bisnis dan perlu tinggal di dekat kantor pemerintah di Jakarta Selatan, hotel ini sangat direkomendasikan.” komentar Theresia Peruge.

Ghurfati Hotel

Hotel bintang 3 ini terletak di Jalan Mangga Besar IV H No.29 Taman Sari, Jakarta Barat. Hotel ini sangat bagus untuk pengunjung karena dekat dengan Kota Tua dengan Lapangan Fatahillah yang ramai, Museum Sejarah Jakarta & pecinan di Glodok. Kamar standarnya dilengkapi dengan Free WiFi, AC, parkir gratis, dan kamar bebas rokok. Kotel ini dapat menjadi pilihan bagi anda yang ingin mendapatkan tempat menginap yang terjangkau.

Harga kamar per malamnya untuk satu bed yaitu Rp82 ribuan. Check in pada pukul 14.00 dan check out pada pukul 12.00.

Hotel Andalus Hotel bintang 2 ini terletak di Jalan Kali Pasir, Cikini Raya, Kota Jakarta Pusat. Hotel ini memiliki area kelas atas dengan bar trendi, tempat makan kasual di area Jalan Sabang & Monumen Selamat Datang yang ikonik. Hotel ini sudah dilengkapi dengan AC, dan front desk 24 jam. Harga kamar per malamnya mulai dari Rp113 ribu. Wonderloft Hostel Hanya 2 menit berjalan kaki dari alun-alun Taman Fatahillah Jakarta yang ramai dan Museum Sejarah Jakarta, hostel simpel penuh warna ini berjarak 4 menit berjalan kaki dari stasiun kereta Jakarta Kota. Hostel dengan 4 dan 8 tempat tidur ini memiliki Wi-Fi gratis, tempat tidur susun, dan loker. Kamar mandi digunakan bersama. Kamar pribadi tersedia; beberapa dengan fasilitas en suite. Cocok buat anda yang menginap ramai-ramai dengan teman. Wisata jalan kaki gratis, begitu juga sarapan yang disajikan di dapur / ruang makan bersama. Fasilitas lainnya meliputi lounge, komputer tamu, dan toko serba ada, serta ruang permainan berdinding bata dengan meja biliar. Harga kamar per malamnya mulai dari Rp141 ribuan.