ADA berbagai pilihan hotel yang menunggu untuk didatangi di Bandung dengan bujet Rp500 ribuan. Di mana saja lokasinya?

Ya, di masa pandemi ini, staycation merupakan salah satu pilihan untuk menghilangkan penat. Namun, kebanyakan staycation biasanya menawarkan hotel, villa, maupun tempat menginap yang lebih mengarah ke business hotel.

Berikut merupakan beberapa referensi hotel murah di Bandung, yang cocok untuk tempat rehat sejenak dari hiruk pikuk pekerjaan dan tugas-tugas. Yuk simak!

Baca Juga: 5 Hotel Murah di Jakarta Harga Rp100 Ribuan, Tidur Jadi Makin Nyenyak

Tama Boutique Hotel

Hotel ini bisa menjadi salah satu pilihan staycation dengan nuansa korea serta lokasi yang strategis yaitu di Jalan Dr Rajiman, Pasir Kaliki. Harga kamar hotelnya berkisar mulai dari Rp500 ribuan, Anda bisa mendapatkan penginapan yang berada di jantung kota Bandung.

Untuk pengunjung yang juga mau menikmati lunch atau dinner cantik, Anda bisa menikmati resto BORNGA serta Sky Lounge yang berada di lantai atas hotel ini, sembari menikmati pemandangan Kota Bandung sembari bersantai. Tren kekinian yang merupakan ikon dari Korean style hotel ini yaitu breakfast in bed juga bisa dinikmati di sini. Dengan berbagai pilihan menu sarapan, bersantap pagi di tempat tidur dengan background ala-ala Negeri Gingseng sangat cocok untuk di unggah ke sosial media.

Ten Eleven Living Point

Lokasi ini merupakan pilihan selanjutnya dari staycation di Bandung. Anda bisa menikmati view Gunung Tangkuban Perahu dari jendela kamar anda. Dengan outdoor pool berpemandangan kota serta pepohonan rimbun, Anda bisa menikmati staycationmu dengan bujet Rp600 ribuan per malam serta bisa ditempati 3 orang per kamar. Lokasinya pun strategis dan tidak jauh dari mall Cihampelas Walk. Untuk para pengunjung yang tetap ingin merasa bugar, anda juga bisa memanfaatkan fasilitas gym di hotel ini.

Untuk masalah keamanannya tidak perlu diragukan lagi! Untuk naik ke kamar, diperlukan kartu akses khusus sehingga tidak sembarangan orang bisa naik. Pintu masuk umum menuju ke kamar juga hanya satu yaitu melalui Lobby Papandayan sehingga pengawasannya terbilang ketat.

The House Tour

Tempat ini menjadi salah satu hotel dengan desain yang sangat cantik yaitu dengan urban concept, serta sedikit sentuhan bohemian tropis, menjadikan setiap sisinya dapat digunakan untuk berfoto. Penginapan ini memiliki kesan hangat yang sangat cocok dengan ambience Bandung.

Menurut laman Maja Group yang menaungi penginapan cantik ini, harga per kamar di bandrol seharga mulai dari Rp500 ribuan. Hotel ini hanya memiliki 20 kamar saja dan terbagi menjadi 4 ukuran yaitu medium, large, large with balcony, dan extra-large. Berlokasi di Ciumbuleuit, The House Tour Hotel menawarkan tempat makan yang tak kalah cantik dengan interior hotelnya yaitu menikmati santapan enak di The Potting Shed yang adalah cafe di hotel tersebut.

Grand Tebu Hotel

Bertempat di jalan yang sangat dikenal di Kota Bandung yaitu Jalan Riau. Hotel ini akan sangat nyaman bagi kamu yang ingin menyingkirkan lelah karena memiliki ruangan sauna serta tempat fitness yang nyaman. Dengan harga mulai dari Rp250 ribuan, Anda bisa menikmati staycation dengan lokasi yang strategis.

Untuk pengunjung yang berencana menginap berempat, Anda bisa memilih kamar yang lebih besar yaitu tipe kamar Loft Queen Bed. Tipe kamar dengan luar 26 meter ini sangat unik pasalnya, kamar ini terbagi menjadi dua tingkat!

Semua jenis kamar sudah termasuk paket sarapan jadi anda tidak perlu repot mencari sarapan di tempat lain. Fasilitas di dalam kamar Tebu Hotel juga tergolong lengkap. Terdapat wifi, pendingin ruangan, meja kerja, mini bar, LCD TV, sofa, save deposit, smoking dan non-smoking room, coffee or tea maker, peralatan mandi, serta pengunjung juga bisa meminta connecting doors apabila menginap dengan 2 kamar atau lebih.