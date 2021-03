PANTAI Selatan di Yogyakarta memiliki banyak cerita mistis yang selalu dikaitkan dengan sosok Nyi Roro Kidul. Dengarkan kisah-kisah legenda misteri yang akan menguji nyali dan membuat bulu kuduk merinding ada dalam Podcast Legenda Sang Penunggu di Aplikasi RCTI+.

Salah satu mitos yang paling terkenal di Pantai Selatan adalah larangan bagi pengunjung untuk menggunakan baju berwarna hijau. Cerita yang selalu dikaitkan dengan sang penunggu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Dalam sebuah cerita, sering dilukiskan bahwa sosok Nyi Roro Kidul senang memakai pakaian berwarna hijau.

Konon katanya jika ada pengunjung yang nekat datang menggunakan baju berwarna hijau, bisa dijadikan sasaran oleh Nyi Roro Kidul untuk ditarik kedalam istana gaib dan dijadikan sebagai salah satu pelayannya.

Menurut legenda sunda, Nyi Roro Kidul mulanya adalah seorang putri kerajaan sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Sedangkan, antropolog Robert Wessing dalam A Princess From Sunda Some Aspects of Nyi Roro Kidul tahun 1979 menyatakan bahwa Ratu Kidul mulanya adalah putri dari kerajaan galuh sekitar abad ke-13.

Selain itu ada juga beberapa versi yang menyebut Ratu Kidul adalh penguasa kerajaan pajajaran dan masih banyak lagi lainnya.

Tepat di tahun 1985, kisah Nyi Roro Kidul diangkat dalam ke sebuah film horror yang diperankan oleh Suzanna yang bertajuk ‘Bangunnya Nyi Roro Kidul’ film ini pun sangat laris di pasaran dan hingga kini masih aktif di tayangkan di televisi.

Selain mitos tentang larangan baju berwarna hijau, ada lagi mitos lainnya yang dikaitkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul.

