RINA Gunawan menghembuskan napas terakhirnya pada Selasa (2/3/2021).

Sebelum pergi untuk selamanya akibat melawan Covid-19, Rina sempat mengabadikan momen liburannya bersama suami dan anak-anaknya, melalui akun Instagram pribadinya @rinagunawan74.

Berikut ulasannya yang bisa Anda simak, ditulis Kamis (4/3/2021).

Liburan ke Pantai Kuta Bali

Selain berkecimpung sebagai presenter dan aktris, Rina Gunawan juga memiliki kesibukan sebagai wedding organizer. Namun di sela-sela kesibukannya, wanita berusia 46 tahun itu masih sempat untuk menghabiskan liburan bersama keluarganya.

Dalam postingan Instagramnya pada 11 Februari 2021, Rina terlihat sedang berada di Pantai Kuta Bali bersama suami dan kedua anaknya. Mereka berempat berfoto bersama mengenakan pakaian yang senada dengan latar belakang pantai Kuta dengan pasir putihnya yang indah.

“This is Us Aqshal, Nisya, Rina Gunawan, Teddy Syach.

Kami yang apa adanya ini menikmati suasana pantai Kuta di Bali. Desember 2020.

So here we are....” tulis Rina di captionnya.

Bersepeda keliling Gili

Istri dari Teddy Syach ini sebelumnya sempat menghebohkan publik karena berhasil menurunkan berat badannya hingga 30 kilogram. Setelah sukses diet, Rina merasa lebih sehat dan lebih nyaman. Seperti yang ada di dalam unggahan di instagramnya pada 12 Februari 2021.

Pemilik nama Rina Mustikana Gumilang Gunawan, dalam foto itu terlihat segar setelah habis sepedaan dengan suaminya. Unggahan itu juga menampilkan keromantisan Rina dengan Teddy Syach lengkap dengan latar belakang pemandangan laut Gili yang eksotis.

“Sepedaan keliling Gili.. great fun!🤩🚴🏻‍♀️” tulis Rina dalam captionnya.

Kabar kematian Rina memang membuat kaget para warganet. Pasalnya Rina dikenal memiliki pribadi yang sederhana dan baik hati. Hal ini diungkapkan oleh beberapa warganet dalam unggahan tersebut.

“Inna Lillahi wa inna ilayhi raji’un

Hidupnya adem ayem ga pernah ada masalah dan cari sensai, setia, keluarga bahagia... selamat jalan mb rina 😢” tulis akun aysuar00

“Innalillahi Wainailaihi rojiuun...teh Rina...semoga Husnul Khotimah...😭😭 orang nya baik dan selalu murah senyum...sayang sama keluarga semoga Allah tempatkan di tempat terbaik Nya...Aamiin...😢” tulis akun ria.d.k

Wisata di masjid 99 Kubah, Makassar Masjid 99 Kubah di Makassar yang didesain oleh Ridwan Kamil ini menjadi destinasi pilihan Rina Gunawan untuk berlibur. Masjid yang terletak di Center Point of Indonesia ini memiliki arsitektur megah dan cantik di saat yang bersamaan. Dalam unggahannya di Instagramnya pada 12 Februari 2021 terlihat Rina mengenakan dress panjang hitam berfoto dengan latar belakang masjid berwarna oranye yang besar dan indah. Rina Gunawan mengungkapkan kekagumannya ketika mengunjungi masjid 99 kubah itu. “Masjid dengan 99 kubah di Makassar, ikon baru SulSel yang didesain oleh Ridwan Kamil. Masyaallah megah & rupawan..” tulisnya dalam caption. Menikmati indahnya Gili Trawangan bersama keluarganya Sebelum meninggal dunia, Rina bersama suami dan anaknya sempat berlibur ke Lombok yaitu ke Gili Trawangan. Dalam unggahannya di Instagram pada 12 Februari 2021, Rina menampilkan beberapa kegiatannya liburan bersama keluarganya di Gili Trawangan mulai dari berfoto, naik kapal, hingga berkuda bersama anak perempuannya. Dalam foto itu terlihat Rina yang nampak bahagia lengkap dengan latar belakang pemandangan laut dan langit biru Gili Trawangan yang indah.