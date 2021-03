INTERNATIONAL Women’s Day diperingati setiap tanggal 8 Maret dan merupakan momen spesial untuk mengapresiasi para wanita di seluruh dunia apapun profesinya, baik sebagai wanita karier ataupun ibu rumah tangga.

Oakwood Hotel & Residence Surabaya turut mengapresiasi semangat yang dibawa oleh International Women’s Day dengan memberikan berbagai penawaran menarik.

Oakwood Hotel & Residence Surabaya menawarkan diskon sebesar 10 persen dari best available rate, diskon 20 persen untuk makanan dan minuman di Spice Restaurant serta layanan laundry, dan complimentary voucher kecantikan dari Esther House of Beauty, solusi klinik kecantikan untuk para wanita yang ingin selalu tampil sempurna.

General Manager Oakwood Hotel & Residence Surabaya, Subendi menyampaikan bahwa promo ini dikhususkan untuk para wanita di seluruh Indonesia dan dapat digunakan sepanjang bulan Maret dalam rangka memperingati International Women’s Day.

“Penawaran spesial ini dapat dipesan hanya melalui website www.oakwood.com/hotel-residence-surabaya, dengan memasukkan kode promo: WOMEN, dan hanya berlaku untuk pemesanan oleh yang berjenis kelamin perempuan,” ucapnya.

Oakwood Hotel & Residence Surabaya menawarkan akomodasi untuk staycation yang aman dan nyaman dengan kamar luas, dilengkapi dapur modern dan ruang makan yang akan memberikan keleluasaan ketika berkumpul bersama keluarga.

Untuk urusan keamanan dan kebersihan, Oakwood Hotel & Residence Surabaya telah mendapatkan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, dan Environment (CHSE) dengan hasil yang sangat memuaskan sesuai standar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), serta menerapkan Oakwood Clean360 sebagai program kebersihan dengan meningkatkan standar operasional, memberikan tempat menginap yang aman bagi para tamu, dan mementingkan kesejahteraan seluruh karyawannya. Jadi tunggu apalagi, segera lakukan pemesanan promo spesial dalam memperingati International Woman’s Day! Untuk info lebih lanjut hubungi nomor 031 2880388 atau 0811 3222 2922 atau kunjungi www.mncland.com. Selamat merayakan International Woman’s Day!