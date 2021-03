BANDARA Husein Sastranegara di Kota Bandung, Jawa Barat dinobatkan sebagai bandara terbaik se-Asia Pasifik oleh Airport Council Internasional (ACI).

Terdapat dua penghargaan yang diraih Bandara Husein Sastranegara yaitu kategori Best Airport dan Best Hygiene Measure by Region di Asia Pasifik.

ACI belum lama ini mendapuk tiga bandara Indonesia sebagai bandara terbaik di Asia Pasifik. Ketiga bandara tersebut yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Depati Amir.

Khusus Bandara Husein sendiri meraih dua penghargaan sekaligus, salah satunya Best Airport karena mampu mencapai pendapatan penumpang 2-5 juta per tahunnya.

Sedangkan kategori kedua yaitu Best Hygiene Measure by Region, lantaran Bandara Husein Sastranegara mampu mensosialisasikan instruksi keselamatan dan kehigienisan bandara selama pandemi Covid-19.

“Sebagai pengelola bandara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung menjalankan prokes di lingkungan Bandara Husein Sastranegara,” kata Excecutive General Manager Bandara Husein Sastranegara, R Iwan Winaya Mahdar.

Selain tiga bandara Indonesia, ACI juga menobatkan tiga bandara di India dan satu bandara di China sebagai Best Hygiene Measure by Region. Iwan menyebut bahwa penghargaan ini memberi bandara suatu metode andal untuk mengukur respons pelanggan terhadap tindakan protokol kesehatan (prokes) sekaligus sebagai bentuk pengakuan keberhasilan bandara dalam merespons fokus pelanggan terhadap aspek higienis di tengah pandemi Covid-19.