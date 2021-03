ES cendol minuman tradisional Indonesia yang disukai banyak kalangan. Karenanya, Baim Wong jualan es cendol kekinian di Jakarta yang bakal dimintai banyak kalangan.

Minuman berbahan dasar tepung beras atau tepung sagu yang ditambahkan kuah santan dan gula aren ini sangatlah nikmat. Apalagi kalau disantap siang hari, di tengah matahari terik.

Bukan hanya es cendol punya Baim Wong, ada juga gerai es cendol kekinian yang lain dan bisa Anda cicipi? Dirangkum Okezone, Senin (8/3/2021) berikut ulasannya.

Sajojo Cendol by Baim Wong

Baim Wong dan Cuan Generation baru saja membuka gerai es cendol kekinian di Jalan Bangka IX, Jakarta Selatan loh! Cendol yang satu ini dikemas berbeda dari yang lain nih, Okezoners. Cendol ini juga sangat cocok diminum bagi Anda yang diet atau sedang menjaga pola makan.

Baim mengatakan, Sajojo Cendol diolah menggunakan sagu khas Papua yang menghasilkan cendol alami dan tanpa pewarna, bertekstur lebih kenyal dibandingkan dengan cendol lain.

Selain itu juga menggunakan bahan baku alami lebih sehat seperti susu Almond, susu Soya, susu rendah lemak, light coconut milk, non-dairy Creamer dan brown sugar yang menghasilkan minuman cendol healthy dan guilt-free dengan rasa asin gurih, kental dan kaya cita rasa jauh lebih lezat dibandingkan cendol lain pada umumnya.

“Ini konsepnya healthy, berbeda, original, dan pertama kali di Indonesia. Cendol ini juga lebih sehat,” ucap Baim.

Saat Okezone mencicipi sebotol es cendol yang dibanderol mulai Rp20 ribuan, hmm... segar banget! Ada 3 varian cendol sehat yaitu Classic, Healthy dan Almond Vegan.

Meski tak semanis es cendol pada umumnya, cita rasa cendol satu ini tetap menyegarkan dan unik banget deh! Kalau Okezone sih favoritnya varian cendol classic yang beda daripada lainnya.

Hejo Hejo

Gerai yang satu ini juga menawarkan es cendol segar nan menyehatkan dengan menggunakan susu almond. Umumnya gerai Hejo Hejo dapat dijumpai di deretan mal beken di Jakarta, seperti Senayan City, Mal Artha Gading, Blok M Plaza, juga Mal Grand Indonesia.

Racikan es cendol yang dibanderol mulai Rp20 ribuan ini juga sangat nikmat. Tampilan cendol hijau yang dipadu dengan sagu mutiara pink sangatlah eye cathcing.

Karena mengikuti tren kuliner kekinian, ada juga menu green tea cendol dan thai tea cendol. Unik juga ya!

"Omg this one 😍 so in love with this drink #hejohejo @hejohejo_ 😍😍 super delicious and healthy too," ungkap laman Instagram @dkoeswandi.

Cendol de Keraton

Gerai yang satu ini juga sudah banyak di=revie oleh pencinta kuliner Tanah Air. Es cendolnya tak sekadar disiram kuah santan, namun juga ditambahkan fresh milk. Bagi Anda yang suka dengan jahe, es cendol ini juga bisa ditambahkan sirup jahe. Rasanya pun tak kalah menyegarkan dan unik banget.

Tentu akan lebih mengenyangkan dan tetap membuat efek dingin di tenggorokan. Apalagi kalau diminum saat haus di siang hari. Jika ingin mencicipi, es cendol ini dijual di salah satu gerainya di Mal Taman Anggrek, Jakarta Barat.