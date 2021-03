KELOMPOK Hindu sayap kanan di negara bagian Madhya Pradesh, India memaksa pembatalan festival teater tahunan. Mereka mengancam kekerasan atas drama satir disajikan teater karena dituduh sebagai "anti-nasional".

Festival teater tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Teater Rakyat India di kota kecil Chhatarpur menjadi sasaran pelecehan dan ancaman kekerasan oleh Bajrang Dal, sebuah kelompok Hindu garis keras yang terkait dengan partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa.

Dilansir dari The Guardian, Kamis (11/3/2021), festival ini telah berlangsung sejak 2015, dengan kelompok teater dari seluruh India mengambil bagian dalam drama dan lokakarya selama lima hari.

Baca juga: India Buka Kembali Situs Suci untuk Wisata Ziarah pada Mei 2021

Namun, tahun ini Bajrang Dal memulai kampanye, menuduh penyelenggara program drama ini "anti-nasional" dan "anti-Hindu", meski hanya mengetahui judulnya.

Kemarahan mereka diarahkan pada produksi satir terkenal Jati Hi Poocho Sadhu Ki, yang diterjemahkan sebagai "tanyakan hanya pada kasta orang suci (Hindu)", yang ditulis oleh penulis naskah Vijay Tendulkar, dan drama lain yang lebih baru dengan judul satir Besharammev Jayate, diterjemahkan sebagai Shamelessness Alone Triumphs atau ‘Kemenangan Karena Tak Tahu Malu’, sebuah plesetan dari slogan nasional India Satyameva jayate, Truth alone triumphs atau ‘Kemenangan Karena Kebenaran’.

Setelah Bajrang Dal mengancam dengan provokasi kekerasan, penyelenggara festival terpaksa membatalkan festival dua hari sebelum dimulai pada 26 Februari. Mereka juga mengatakan bahwa polisi gagal memberikan perlindungan.

Sejak BJP berkuasa pada 2014, organisasi budaya semakin diserang oleh kelompok agama garis keras. Ini adalah acara budaya kedua baru-baru ini di Madhya Pradesh.

Sebelumnya, seorang komedian Muslim, Munawar Faruqui menghabiskan hampir sebulan di penjara pada bulan Januari karena lelucon "anti-nasional" yang dia katakan.

Ia ditangkap setelah anggota Bajrang Dal menyerbu stand up shownya, secara salah menuduhnya menghina agama Hindu.

Baca juga: 5 Tradisi Unik Isra Mikraj di Indonesia

Shivendra Shukla, Sekretaris Jenderal Asosiasi Teater Rakyat India, mengatakan kelompok itu mulai menerima panggilan telepon tak dikenal dari Bajrang Dal setelah mereka memasang poster untuk acara tersebut pada awal Februari.

"Mereka dengan marah bertanya mengapa kami memainkan drama dengan judul anti-Hindu, anti-nasional, anti-budaya," kata Shukla.

“Mereka bahkan belum pernah melihat drama atau membaca naskahnya, mereka baru saja melihat namanya. Saya mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa itu adalah satire, drama ini tidak menentang Hinduisme atau menentang India. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan mengatakan itu tidak boleh diizinkan."

Drama Tendulkar Jati Hi Poocho Sadhu Ki, yang ditulis pada tahun 1978, adalah satire kelam tentang sistem pendidikan pasca-kemerdekaan India, tentang seorang pria dari kasta bawah India yang memperoleh gelar master dan menentang masyarakat, negara bagian, dan pemerintah dalam upayanya untuk mendapatkan pekerjaan.

Bajrang Dal mengirim surat kepada hakim di Chhatarpur, yang menyatakan bahwa drama itu "melawan budaya dan agama Hindu" dan mengancam akan melakukan tindakan kekerasan jika tidak ditutup. Shukla melapor ke polisi, tetapi mereka hanya menyarankan agar penyelenggara mengubah nama drama - dan kemudian mencabutnya dari program. Shukla terkejut dan akhirnya mengatakan bahwa, dia setuju untuk menghapus drama tersebut "untuk menghindari masalah dan kekerasan untuk semua orang". Namun, dia masih belum bisa mendapatkan kepastian dari polisi bahwa mereka akan melindungi festival dari kekerasan Bajrang Dal. Dengan polisi yang diduga menolak memberikan izin resmi, Shukla tidak punya pilihan selain membatalkan, atau membahayakan nyawa orang. Di lain pihak, polisi justru membantah mereka pernah menerima permintaan izin untuk festival tersebut. “Orang-orang seperti ini ingin memecah belah India,” kata Surendra Shivharay, kepala seksi Bajrang Dal di Chhatarpur. “Judul drama ini sangat tidak menghormati bendera India dan orang-orang suci kami. Berapa lama umat Hindu harus mentolerir hal ini, mengapa mereka memainkan sandiwara yang menargetkan umat Hindu? Mengapa tidak memutar drama tentang otokrasi Muslim atau tentang orang Kristen?,” tambahnya. Dia berkata bahwa dia “belum membaca dramanya dan saya tidak perlu. Judulnya tidak pantas, hanya itu yang perlu kami ketahui ”. Dia menambahkan: "Kebebasan berbicara tidak berarti Anda dapat melakukan apa pun yang Anda inginkan dan kami tidak akan mentolerir ini, setidaknya di distrik saya." Shukla mengatakan bahwa meskipun ada ancaman, dan meskipun pembatalan telah merugikan organisasi teater lebih dari 150.000 rupee (£ 1.500) atau sekitar 29 Juta rupiah, pihaknya masih bermaksud untuk mengadakan festival di kemudian hari, dan menampilkan semua drama. “Kami akan meminta anggota Bajrang Dal untuk duduk dan menonton untuk menunjukkan kepada mereka bahwa tidak ada yang kontroversial atau anti-Hindu atau anti-nasional tentang mereka,” katanya. "Gerakan budaya tidak akan berhenti karena kami takut pada mereka dan kekerasan mereka."