WISATAWAN domestik yang berkunjung ke negara bagian New York, tidak lagi harus dikarantina saat mereka tiba. Aturan ini akan berlaku mulai 1 April 2021.

Pada Kamis, Gubernur Andrew Cuomo mengumumkan bahwa New York akan mengakhiri aturan karantina untuk orang-orang yang bepergian dari negara bagian atau teritori Amerika Serikat lainnya,

Namun, wisatawan internasional tetap harus melakukan karantina saat tiba di New York. Dalam sebuah pernyataan, Cuomo mengatakan bahwa ketika New York terus mendistribusikan vaksin Covid-19, negara bagian tersebut akan dapat memulai transisi new normal ke pascapandemi.

"Sebagai bagian dari transisi itu, karantina untuk wisatawan domestik tidak lagi diperlukan, tetapi masih disarankan sebagai tindakan pencegahan tambahan," kata Cuomo yang dilansir dari Fox News pada 12 Maret 2021.

"Ini berita bagus, tapi belum jelas bagi warga New York untuk lengah," tambah Cuomo.

Meski begitu, kata Cuomo, untuk mencegah dan menghentikan penyebaran virus, semua oang harus mematuhi protokol kesehatan. Mulai memakai masker, mencuci tangan dan mempraktikkan jarak sosial. Terlepas dari mana mereka berasal, New York masih mewajibkan semua wisatawan mengisi Formulir Kesehatan Wisatawan. Hal ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan tertentu, termasuk pemantauan gejala harian selama 14 hari. Setelah pengumuman Cuomo pada Kamis, Walikota New York, Bill de Blasio mengatakan bahwa ia memiliki kekhawatiran tentang perubahan kebijakan, yang menurutnya dilakukan tanpa berkonsultasi dengan kota, menurut NBC New York. "Pengenalan virus dari luar telah menjadi salah satu faktor X terbesar dan terberat dalam seluruh krisis ini dan sesuatu yang sangat kami khawatirkan di masa depan," kata de Blasio, menurut NBC New York.