AMAZON dijuluki paru-paru dunia karena hutan tropis terluas di dunia ini menghasilkan 30% oksigen dari total yang ada di bumi. Ada beraneka ragam flora fauna hidup di hutan seluas 5,5 juta kilometer persegi tersebu.

Hutan Amazon membentang di sembilan negara Amerika Selatan; Brasil, Kolombia, Peru, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis.

Selain kaya keanekaragaman hayati, Hutan Amazon juga menyimpan banyak cerita misteri. Mengutip dari channel YouTube Sobat Asik, berikut 6 misteri yang dimiliki Hutan Amazon:

1. Sungai Mendidih

Di Amazon terdapat sungai yang airnya bersuhu tinggi. Namanya Mayantuyacu, terletak di hutan Amazon yang masuk bagian wilayah negara Peru.

Menurut ahli geofisika bernama Andrés Ruzo yang menulis buku berjudul The Boiling River: Adventure and discovery in the Amazon, temperatur suhu di sungai mendidih dapat berubah dalam sehari. Suhu tertingginya mencapai 93 derajat celcius.

Sungai mendidih di Hutan Amazon (Istimewa)

Sungai ini tidak akan menimbulkan banyak pertanyaan kalau saja ada di dekat gunung api aktif. Namun, Sungai Mendidih berjarak sejauh 643 kilometer dari gunung api terdekat.

Keberadaannya menjadi tidak masuk akan dan membuat banyak orang bingung. Selain itu, masyarakat lokal mempercayai sungai tersebut merupakan sumber kekuatan spiritual dan menjadi tempat tinggal bagi para roh penghuni hutan.

2. Laba-Laba Raksasa

Digadang-gadang, Hutan Amazon dihuni oleh laba-laba raksasa dengan bentang kaki 1,8 meter. Meski belum dikonfirmasi keberadaannya, seekor tarantula ditemukan di sana. Hewan itu tidak hanya memangsa serangga, melainkan juga hewan besar lainnya termasuk mamalia.

3. Suku misterius

Hutan Amazon memang menjadi tempat tinggal beberapa kelompok manusia. Pada 2018, Survival International, sebuah organisasi yang peduli dengan suku-suku terpencil di dunia mencatat sekiranya terdapat satu juta orang yang menghuni Hutan Amazon. Mereka terbagi menjadi 400 suku di hutan tropis tersebut.

Dikatakan hingga kini ada satu suku yang masih dipertanyakan, dengan ciri fisik orang-orangnya tinggi, putih, dan bermata biru. Seperti apa pastinya mereka dan bagaimana cara mereka bertahan hidup di tengah hutan belantara masih jadi misteri.

4. Kolonel yang Hilang Percy Fawcett adalah tentara yang lebih dikenal sebagai seorang petualang. Dia pergi ke Brasil untuk memetakan area hutan di perbatasan Brasil dan Bolivia. Pada 1901, Percy bergabung dengan Royal Geographical Society untuk belajar metode survey dan pembuatan peta. Ia memiliki teori tentang kota Z yang tatanan masyarakatnya kompleks dan melampaui masanya. Lalu pada April 1925, Percy dan putranya membentuk sebuah tim untuk menemukan kota tersebut. Naas, ia dan seluruh tim hilang tanpa jejak. Kurang lebih total orang yang ada dalam tim Percy dan tidak pernah ditemukan keberadaannya lagi berjumbal 200 orang lebih. 5. Ular Raksasa Hutan Amazon juga dikenal punya ular-ular raksasa seperti anaconda di dalamnya. Menurut pengakuan suku lama Amazon, terdapat ular yang panjang tubuhnya adalah 48,8 meter dengan lebar kepala 1,8 meter. Ular piton (Ist) Namun sejauh ini ular terbesar yang pernah ditemukan di Amazon adalah Yakumama, sepanjang 35 meter. Ular itu tumbuh menjadi 39,9 meter pada 2009. 6. El Dorado Konon, El Dorado merupakan kota kaya raya yang terbuat dari emas. Tubuh raja kota tersebut katanya dilapisi oleh serbuk perak. Kisah dunia baru yang kaya akan logam mulia itu tersebar ke Eropa pertama kali karena ulah Colombus pada 1492. Banyak orang Eropa yang menghabiskan banyak uang dan energi untuk mencari kota ini. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Kota yang hilang ini diyakini berada di wilayah Amazon.