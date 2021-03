GRACE Angelia Prasetyo, pramugari AirAsia, selalu tampil menawan saat bertugas di kabin. Tak jarang ia juga mengunggah foto dengan pose menggoda ketika menggunakan seragam.

Pemilik laman Instagram @gngeliaa ini masih aktif bekerja menjadi awak kabin. Saat mengunggah foto, terkadang Grace juga mengungkapkan suka duka bekerja sebagai pramugari Indonesia.

Penasaran dong seperti apa potret Grace, si pramugari cantik saat mengudara? Simak ulasannya berikut ini, ditulis Okezone, Selasa (16/3/2021).

Mengantar snack untuk penumpang

l ayaknya Grace melayani penumpang sepenuh hati di pesawat. Saat bekerja pun Grace sempat berpose manja logh. Dirinya sedang memegang baki dengan dua roti dan satu air mineral. Gayanya pun menggoda dengan seragam ketat merahnya, sambil memakai masker dan face shield.

Di foto tersebut, Grace mengaku bahwa selalu perhatian dengan ara penumpangnya loh. Dia pun menuliskan caption gombalan yang melelehkan hati.

"Kalo penumpang aja aku perhatiin aku jagain apalagi kamu .. ⠀hayolooh siapa 😂," ungkap Grace.

Selfie di kursi pesawat

Siapa yang tak terpana melihat paras cantik Grace. Saat belum ada penumpang yang naik ke pesawat, Grace selfie manja nih. Penampilan dengan seragam ketatnya pun sungguh menggoda dengan wajah cantik jelita.

Netizen pun dibuat jatuh hati melihat pose menggoda ini loh!

"Cantik sexy," kata rhotetz.

"Cantik banget kak 😍," imbuh jaya_110.

Duduk manja di kursi pramugari

Grace nampaknya semakin bangga masih bisa menggapai mimpinya sebagai seorang pramugari. Grace ternyata telah bergabung sebagai awak kabin sejak 2014 loh.

"Working for this company was my dream since 2014 , Tapi karena satu dan lainya gak pernah nyoba buat kesini karena juga mungkin uda nyaman di perusahaan sebelumnya," kata Grace.

"Puji Tuhan 2019 ini Tuhan kasih kesempatan buat bisa gabung di sini and yes seneng banget punya temen se-batch di sini yang deket nya kaya keluarga, yang kalo ngumpul bisa seru-seruan bareng," lanjut dia.

Di perusahaan tersebut, Grace mengaku bahwa banyak belaja sebagai pramugari, juga belum pernah mendapat pengalaman berharga daripada sebelum-sebelumnya. "It’s been an honor to be the part of World best company not only once but 11 years in a row ✨ Thank God im beyond blessed," pungkasnya.