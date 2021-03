PARIWISATA Bali akan terus menerapkan travel corridors dan aplikasi E-HAC (Indonesia Health Alert Card) di masa pandemi. Penerapan tersebut juga disesuaikan target yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memaparkan, target pemulihan sektor parekraf yang ditetapkan Jokowi pada pertengahan tahun 2021 mendatang itu, dapat tercapai lewat sejumlah langkah yang dilakukan seluruh pihak saat ini.

Seperti penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, peningkatan dan penguatan 3T, yakni tracing, testing dan treatment serta vaksinasi Covid-19.

"Ini adalah bentuk komitmen kami dari Kemenparekraf untuk menindaklanjuti guidance (bimbingan) yang disampaikan Bapak Presiden, yaitu bagaimana Bali bisa bangkit pertengahan tahun Juni-Juli (2021)," kata Sandi lewat keterangan tertulis, Rabu (17/3/2021).

Kemenparekraf, ujar Sandi, juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dalam merampungkan kebijakan konsep travel corridors. Kebijakan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Jokowi untuk disahkan sebagai dasar pembukaan pariwisata nasional pascapandemi Covid-19.

"Tadi kita juga membahas dengan Bu Menlu dan perwakilan kementerian dan lembaga yang membidangi, tadi semua sudah memberikan masukan dan tadi kita sudah mencapai kesepakatan."

"Kita memulai proses finalisasi dari persiapan kita dalam konsep travel corridors arrangement," kata Sandi.

Agar target tercapai, Sandi akan memonitor dan evaluasi setiap dua minggu. Kami juga lakukan langkah koordinasi untuk dilaporkan kepada Pak Presiden untuk segera diharapkan dituntaskan dan diambil keputusannya," tambahnya.

Ia juga berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha parekraf dapat bersemangat menyambut kebangkitan Bali.

"Saya ingin memberikan harapan, semangat kepada masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di Bali bahwa help is on the way, pembukaan Bali is OTW (on the way). Jadi kita harus semangat, harus motivasi," tutupnya.