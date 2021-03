KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendukung gerakan nasional bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia.

Menkominfo, Johnny G. Plate menyatakan, dukungan dari kementerian yang dipimpinnya berupa pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah dan destinasi wisata penting di Indonesia.

"Lima destinasi super prioritas, plus tambahan lima destinasi prioritas lainnya, baik itu oleh Kominfo sendiri untuk wilayah terluar, tertinggal, terdepan (3T) dan bersama-sama dengan operator seluler untuk wilayah-wilayah komersial, yaitu desa-desa atau kelurahan, belum tersedia 4G sinyal coverage dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Akan dilakukan massive infrastructure deployment untuk Information and Communication Technology (ICT)," kata Johnny saat acara virtual Peluncuran Jelajah Jambi 'The Hidden Paradise in Jambi', Rabu (17/3/2021).

Kemenkominfo telah membuat model prototype Aplikasi Jaringan Pariwisata Hub (JPHub) sebagai aplikasi tunggal untuk integrasi destinasi pariwisata dan UMKM serta Ultra Mikro (UMi) Indonesia.

"Mudah-mudahan, JPHub ini bisa berfungsi dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, secara maksimal, untuk kepentingan kepariwisataan dan pembangunan ekonomi, baik itu Ultra Mikro maupun UMKM nya itu sendiri," harapnya.

Kementerian mengadakan program pendampingan untuk UMKM dan UMi, kelompok sadar wisata dan desa wisata untuk memaksimalkan peluang teknologi digital. Kementerian juga berkolaborasi dengan penyelenggara platform perdagangan elektronik untuk program ini, termasuk untuk memasarkan produk buatna UMKM dan UMi.

Sektor informasi dan komunikasi pada tahun lalu tumbuh 10,58 secara year-on-year, di tengah kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional minus 2 persen. "Ini melambangkan, menandakan agility kesiapan Indonesia daya adaptasi Indonesia untuk bermigrasi dari ruang fisik ke ruang digital terjadi dengan baik. Oleh karena itu, ekonomi di ruang digital harus kita kuasai bersama-sama," kata Johnny. Peluncuran Jelajah Jambi 'The Hidden Paradise in Jambi' merupakan bagian dari kampanya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2021. Menurut Johnny, kegiatan seperti ini dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional.