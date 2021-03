TAK hanya pesona alam dan kekayaan budaya, Bali juga ternyata memiliki daya tarik berupa ragam kuliner yang sedap. Bahkan kuliner khas Pulau Dewata telah terkenal di mancanegara. Kuliner Bali memiliki cita rasa khas dan nikmat sehingga tak heran begitu digandrungi wisatawan.

Salah satu tempat yang secara rutin menyajikan kekhasan dan kekayaan cita rasa kuliner Asia termasuk masakan Nusantara adalah Velada di The Westin Resort Nusa Dua, Bali.

Kali ini hotel megah dan Indah di Nusa Dua Bali itu menghadirkan Evenings of Asian Flavor kolaborasi Velada dan Chef James Tan dari Sacred Rice untuk Anda yang menyukai hidangan bercita rasa Asia termasuk masakan Indonesia.

Program Evenings of Asian Flavor merupakan kolaborasi Velada dan Chef James Tan dari Sacred Rice untuk menghadirkan berbagai menu otentik Asia yang dibuat dari bahan-bahan yang segar dari para petani lokal.

Hidangan ini sangat cocok untuk Anda yang ingin menikmati pengalaman bersantap malam dengan menu khas Asia, seperti Kalimantan Prawns, Lombok Calamari, Nonya Chicken, dan Slow Beef yang sangat menggugah selera.

(Foto: Westin Resort Nusa Dua)

James Tan adalah chef internasional penerima penghargaan The Age Good Food Guide Australia Awards dan telah berkali-kali menjadi pemenang the Amex Best Asia Restaurant Awards.

Selain chef berkaliber internasional dan menu-menu Asia yang nikmat, waktu santap Anda bersama keluarga tentu akan semakin aman dan nyaman dengan adanya sertifikat Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability (CHSE) yang telah didapat oleh The Westin Resort Nusa Dua, Bali, sesuai dengan standar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia.

Program Evenings of Asian Flavor yang dihadirkan oleh The Westin Resort Nusa Dua, sangat cocok untuk Anda dan keluarga yang ingin bersantap malam ketika berlibur di Bali. Tersedia setiap hari Kamis hingga Minggu, mulai pukul 17.30 Wita.

(put)