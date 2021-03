PRAMUGARI cantik, Anisa Fajar, kerap pergi berlibur ke beberapa tempat. Salah satunya liburan ke Bali dan berpose manja di kolam renang.

Ya, jika dilihat dari Instagram pribadi miliknya @anisafajar98, kolam renang menjadi tempat favoritnya untuk mengabadikan momen yang ada. Gayanya aduhai, apalagi ketika memakai bikini.

Seperti apa ya potret liburan pramugari Anisa di kolam renang? Yuk, simak langsung ulasannya berikut ini.

Berpose sambil menggunakan topi

Duduk di pinggir kolam sambil berpose, pramugari Anisa Fajar menikmati alam yang sejuk dengan pepohonan di sekitarnya. Menggunakan baju renang berwarna biru, membuatnya semakin memesona. Selain itu, pemandangan alam dengan baju yang digunakan pramugari yang satu ini nampak selaras ya traveler?

Sarapan pagi di pinggir kolam

Duduk berdua sambil bersantai di pinggir kolam, sepertinya salah satu cara asyik pramugari Anisa untuk menikmati sinar matahari di pagi hari. Ia dan temannya memakai bikini seksi.

Terlihat hidangan sarapan pagi di sebelahnya, nampaknya pinggir kolam menjadi tempat pilihan untuk menyantap sarapan di pagi hari. Dengan pemandangan The Akasha Villas Bali yang menjadi tempat pilihan, membuat sarapan dipagi hari semakin nikmat ya, bukan begitu?

“Simply breakfast katanya 😂,” tulis pramugari Anisa di akun Instagram miliknya @anisafajar98 yang dikutip Okezone pada Kamis (18/3/2021).

Duduk sambil memandangi sekitar

Menggunakan dress terracotta bermotif polkadot dan topi, sambil berpose dipinggir kolam membuat pramugari Anisa terlihat fresh dan cantik. Pada liburan yang satu ini, pramugari Anisa memilih Bali menjadi tempat untuk menghabiskan waktu dan berlibur. Baginya, Bali lebih dari sekedar tempat, tetapi menggambarkan suasana hati.

“Bali is more than a place…it’s a mood, it’s magical. It’s a tropical state of mind 🍃,” tulisnya dalam unggahan Instagram pribadi miliknya @anisafajar98.

Berpose dengan dress biru tua

Berdiri dengan balutan dress berwarna biru tua membuat pramugari yang satu ini terlihat anggun ya, traveler. Pemandangan sekitarnya juga indah banget, terlihat bunga bunga cantik berwarna ungu, gazebo, kolam renang, dan masih banyak lagi.