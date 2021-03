PRAMUGARI Tiara Dwi Oktavia Baharizki dari maskapai Lion Air, selalu terlihat tampil menarik saat bertugas menjadi awak kabin. Pesona menawan pun tentu memikat hati banyak orang.

Namun siapa sangka, pramugari cantik yang kerap dipanggil Tiara ini sedang mencari jodoh lho! Tiara pun tak enggan untuk membagikan potret dirinya menggenakan seragam kebanggaan maskapai tersebut, dalam foto yang diunggah di akun Instagram pribadi miliknya @tiarabaharizqi.

Penasaran seperti apa potret Tiara, si pramugari manis yang mencari pasangan hidup? Simak ulasannya berikut ini, ditulis Okezone, Jumat (19/3/2021).

Duduk di dekat pintu darurat

Padatnya jam terbang kadang membuat Tiara merasa sedikit kurangnya waktu untuk mengobrol santai dengan lawan jenis. Dalam foto yang diunggahnya pada 17 Maret 2021, ia menunjukkan bahwa statusnya saat ini sedang lajang dalam keterangan fotonya.

"Kursi pencari jodoh katanya sih hahaha," tulisnya.

Meski memakai masker, kecantikan Tiara masih saja terpancar. Sambil berpose ala candid, penampilannya dengan seragam pramugari perpaduan warna merah maroon dan biru tua mampu membuatnya semakin terlihat anggun dan cantik secara bersamaan.

"Mau dong jadi pendamping hidupmu kak," cuit akun @farel_adhi.

"Yang jomblo yuk merapat ada slot kosong nih😅," tulis komentar akun dafa.sptr_.

Selfie dengan rekan kerjanya

Sifatnya yang mudah bergaul dan ramah pastinya membuat pramugari Lion Air ini akrab dengan semua awak kabin termasuk pilot dan co pilot. Dalam fotonya yang diunggah pada 15 Januari 2021 ini sedang berswafoto dengan rekan kerjanya di ruang kokpit dalam pesawat.

Tiara dan rekannya sesama pramugari bernama Utami tersenyum manis ke arah kamera, sementara kedua pilot nampak berpose keren melihat kamera.

"It's always a great time with these folks,” ujarnya.

Berpose dengan topi pilot Selama menjadi pramugari, suka maupun duka pastinya pernah Tiara alami. Dalam captionnya, ia mengutip pesan R.A Kartini bahwa setiap kehidupan manusia akan merasakan kesulitan terlebih dahulu barulah kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. "Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. - R.A Kartini. - Selamat hari pahlawan 10 November 🇮🇩," katanya. Diunggah pada 10 November 2020, ia mengabadikan potret dirinya dengan mata melirik ke arah kanan sambil tersenyum manis menggunakan topi pilot membuat netizen yang melihat terpicut parasnya. "Yaampun kak @tiarabaharizqi cantik banget😍 mau dong kak jadi adek nya😢," komentar akun @alfiansyahrul17. "Mulus bener ya bund😁," cuit akun @claassjr. Berfoto di pantulan cermin Memiliki tubuh ramping pasti merupakan hal yang dipikirkan kebanyakan orang ketika membayangkan seorang pramugari. Seperti halnya potret pramugari Tiara yang memperlihatkan bentuk tubuh idealnya dari kaca toilet. "Liat cermin dikit langsung foto check✌," tulisnya. Tak hanya sendiri, Tiara juga ditemani rekannya bernama Ayu dalam foto tersebut yang diunggah pada 16 Oktober 2020 ini begitu memancing keirian kaum hawa akan rampingnya pinggang kedua pramugari tersebut. "Waduh lemak aku meronta-ronta😭" imbuh akun @zelfiarane. "Bodynya bagus jadi mau diet tapi wacana terus lol," komentar akun @vanka_tiara.