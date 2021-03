PRAMUGARI Ananda Andalusi kerap mengunggah foto seksi di laman Instagram. Salah satunya saat dirinya asyik mandi kembang di bathup.

Buat yang belum kenal, Ananda menjadi awak kabin dari maskapai AirAsia. Di Instagram @anandadalusia ini sudah punya lebih dari 133 ribu followers.

Anda kerap pamer body mulusnya, baik kala menggunakan seram pramugari maupun tidak. Seperti beberapa potretnya berikut ini, ditulis Okezone, Jumat (19/3/2021).

Uw, asyik mandi busa

Ananda pamer body aduhai di bathup sambil mengenakan bikini nuansa mint. Dia asyik mandi busa sambil meniup busanya dengan manja.

"Feeling "idgaf-ish" today 🍉," katanya

Tak pelak, penampilannya hot-nya ini pun banyak mengundang komentar netizen. "Mau comment tp takut dosa," kata djul_fahreza.

"Petualangnya asyik banget 😍😍😍," imbuh edysrihermayudhapratama.

Mandi kembang manja

Tak cuma mandi busa nih, Ananda juga pamer body mulus pas mandi kembang. Ananda tampil memesona memakai crop top yang sengaja memperlihatkan belahan dada.

Nampaknya pramugari cantik satu ini mandi kembang di villa Bali, Ini Vie Villa. Ananda mengatakan bahwa dirinya pertama kali staycation di villa tersebut dan suka sekali dengan suasananya

"Pertama liat kamarnya, wahhh bagus, bersih. And my room has been sanitized.. nyaman bgt rasanya staycation tanpa rasa worry, karna jujur aku ngerasa safe stay di villa ini. And thank you for the flower decoration, cantik bgt ❤️."

"I recommend this villa if you guys looking for pretty, romantic, cozy villa for staycation😍," imbuhnya.

Foto ini juga tak luput dari perhatian netizen. "Pengen jadi bunganya," ungkap adit_32.