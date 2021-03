ALDHA Refa, seorang mantan pramugari sangat merindukan kehadiran Okky Bisma, salah satu korban dalam jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada Januari lalu. Aldha Refa pun tak henti-hentinya berdoa dan pergi ke makam suami.

Meski kecelakaan tersebut sudah berlalu selama berbulan-bulan, namun kesedihan masih Aldha Refa rasakan hingga kini. Rasa rindu untuk mendiang sang suami yang memenuhi hatinya pun masih begitu besar. Tak jarang, Repo, panggilan kesayangannya, menunjukan kerinduannya lewat unggahan sosial media.

Seperti hari ini (19/3/2021), Aldha Refa kembali mengunggah sebuah kenangan bersama Okky di Instagram pribadinya, @aldharefa. Ia meminta pada Okky untuk menunggunya di surga. Dalam gambar yang dibagikan Aldha terlihat tengah tersenyum begitu bahagia sambil menatap kekasih hatinya.

“Tunggu aku di Jannah ya, pih… Aamiin ya Allah..,” tulis Aldha pada kolom caption.

Tak hanya itu, kerinduan Aldha Refa juga terlihat dari Instagram Story yang dibuatnya kurang lebih 9 jam lalu. Mantan pramugari itu mengunggah gambar dirinya dan Ocky. dengan balutan baju berwarna senada, Okky memeluk Aldha Refa dari belakang. Sebuah kebahagiaan yang hanya menjadi kenangan.

Satu lagi foto yang ia bagikan pada warganet masih dengan pakaian yang sama. Keduanya berjalan bergandeng tangan di tengah-tengah pepohonan rindang. Meski hanya gambar yang tidak bergerak, siapapun pasti menyadari tatapan sayang dari Okky untuk istrinya.

Kesedihan Aldha rupanya sampai kepada masyarakat yang melihat postingannya. Mereka berbondong-bondong memberikan semangat pada Aldha dan mengirimkan doa untuk mendiang Okky Bisma. Postingan yang belum genap 24 jam diunggah itu sudah disukai oleh 31 ribu orang.

“Stay strong, its okay not too be okay sometimes ❤️,” tuils @fegabalcher.

“Tuhan tidak akan ngasih sesuatu hal yang tidak melebihi batas kemampuan nya semangatttt tth sayanggg😢❤️❤️,” tulis @olvianitaa_

“Semangat terus kakakk😍 semoga besok hari yang menyenangkan😊😊,” cuit @stiayu_07