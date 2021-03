AUREL Hermansyah beberapa waktu lalu memamerkan keseruan liburannya di Air Terjun Nungnung. Air terjun eksotis ini berlokasi di kawasan Desa Pelaga Petang, Kabupaten Badung, Bali.

Keberadaannya telah dipromosikan Pemerintah Badung sebagai tempat wisata untuk umum sejak 1996. Air Terjun Nungnung berketinggian sekitar 50 meter dengan air yang sangat jernih dan menyegarkan.

Bentuk air terjun yang tidak berundak membuat aliran airnya terasa sangat deras. Namun, kondisi kolam di bawah air terjun tidak dalam.

Daya tarik utama Air terjun Nungnung adalah letaknya yang berada di dasar lembah, membuat panorama yang disuguhkan sangatlah indah. Selain itu, bangunan khas Bali juga dapat ditemukan di sekitar kawasan. Lalu di sepanjang perjalanan hingga sampai titik lokasi, pengunjung akan menemukan masyarakat lokal memakai pakaian khas Bali.

Di Air Terjun Nungnung pengunjung dapat bermain air, bahkan mandi di kolam utama. Meskipun kolamnya tidak dalam, pengunjung selalu diingatkan untuk berhati-hati. Berburu foto juga menjadi kegiatan utama yang dilakukan para pengunjung, seperti Aurel Hermansyah.

Rupanya, putri pertama dari Anang dan Ashanty itu juga terkesima dengan panorama Air Terjun Nungung. Aurel membagikan foto saat dirinya tengah berdiri di tepi kolam dengan kemegahan air terjun menjadi latar belakang.

Dalam tiga foto yang diunggahnya, Aurel tampak tersenyum sumringah. Agaknya perempuan yang sebentar lagi melepas masa lajang itu sangat bahagia dan puas dengan liburannya.

Pada kolom caption Aurel menuliskan bahwa caranya menyegarkan diri adalah berteriak dan mengambil napas ditemani pemandangan yang cantik.

“Refreshing it is to scream and take a deep breath on this beautiful scene ☺️🙏🏾,” tulis Aurel.

Beberapa warganet memberikan komentar terhadap sosok Aurel yang sangat cantik dan beberapa lainnya ikut membagikan pengalamannya saat berkunjung ke Air Terjun Nungnung Bali.

“Dengan hadirnya gadis cantik di situ, suasana alam terasa makin indah👍💜,” puji @dewi_idha_lestari

“Pernah ke sini, perjuangan banget naik turunnya, Apalagi naiknya duh,, kapok aku. Tapi pemandangannya WOW banget. Keren,” komentar @wife_ji_yong.

“Dengan liat gambarnya aja jadi kedinginan. Brrrrr,” tulis @titi_kadarsih.