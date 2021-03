PARAS cantik pramugari sering menyita perhatian. Tak terkecuali Michel Gloria, wanita cantik yang menjadi awak kabin Sriwijaya Air.

Pesona Michel sungguh menawan dengan berbagai model outfit. Terlebih saat dirinya memakai hot pants, makin aduhai.

Berikut tiga potret pramugari Michel Gloria yang bisa Anda simak dan kenal lebih dekat dengannya. Ini dia ulasannya, dilansir dari laman Instagram @michelgloria.

Main ke pantai

Michel Gloria tak berbikini saat ke pantai, melainkan dirinya memilih paduan hot pants dan tank top floral. Aduh imutnya!

Pramugari satu ini juga merasa tak pernah cukup main ke pantai dan mendapat vitamin kebahagiaan. "Can't get enough of vitamin sea," ungkapnya di caption Instagram.

Kala itu, Michel Gloria pelesiran ke pantai biru jernih nan menawan, Pantai Paal Likupang Minut yang berlokasi di Desa Marinsow, Minahasa.

Pose dari belakang Kalau berpose dari belakang ini, wajah cantik Michel Gloria bikin penasaran ya. Kala itu, perempuan manis ini sedang liburan ke Pantai Tanjung Karang Donggala yang terkenal. Michel tampil modis dengan outer floral dan hot pants, dilengkapi dengan kacamata hitam yang membuat wajahnya semakin menawan. Pamer punggung Main ke pantai Bali, Michel Gloria memilih outfit bernuansa hitam. Ia mengenakan bikini dipadu mini dress backless, yang membuat punggungnya terlihat. Cantik banget kan?