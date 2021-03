PRAMUGARI Anisa Fajar dari maskapai Garuda Indonesia sempat berlibur ke Bali. Ia pamer momen berendam di bathtub, tepatnya di sebuah villa.

Pramugari cantik yang kerap dipanggil Anisa ini tak enggan untuk membagikan potret dirinya sedang berendam, sambil menikmati pemandangan laut khas Pulau Dewata tersebut.

Dari unggahan di Instagramnya @anisafajar98 yang dipantau Okezone, lokasi berpose Anisa Fajar diketahui di Anantara Uluwatu Resort yang terletak di Jalan Labuan Saitama, Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

Baca Juga:ย Gaya Pramugari Michel Gloria Pakai Hot Pants Seksi, Aduh Imutnya!

Pemandangan alam birunya langit serta air laut di sekitarnya dari kamar resort ini siap menyambut siapapun dengan segala pesonanya. Bahkan, akan menjadi sebuah keharusan untuk datang kembali ke sini.

"Happiness is not something ready made. It comes from your own actions. ๐ŸŒŠ (Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah terjadi. Itu berasal dari tindakan diri sendiri)," tulis Anisa dalam keterangan fotonya.

Dalam foto yang diunggah pada 4 Oktober 2020, Anisa bergaya ala candid membelakangi kamera di bathtub dengan bikini yang tertutup oleh busa hasil sabun. Ditambah dengan rambut hitamnya yang digulung ke atas sangat memamerkan leher mulus dan jenjang miliknya, hal itu tentu sangat menggoda. Followersnya langsung bereaksi melihat keseksian Anisa berpose di bathtub. "Dilihat dosa ga dilihat sayang wkwkwk," komentar akun @adhifarelmh. "Ikut nyebur ngintip dikit boleh kali ya๐Ÿ™ˆ," imbuh akun @ssyaputra.daffa. "Ikan hiu makan lumba-lumba, i love you buat mbanyaโคโค Cantik ku๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜," cuit akun @ibah_farid_ahmad. Diketahui, Anantara Uluwatu Bali Resort menawarkan berbagai fasilitas, seperti kolam renang luar ruangan tak bertepi, pusat kebugaran, dan spa. Setiap kamar menyediakan hot tub dan Wi-Fi gratis yang dapat diakses di seluruh area akomodasi. Menyediakan ruang keluarga, akomodasi ber-AC, dilengkapi dengan TV layar datar, audio jack, dan brankas pribadi. Tersedia fasilitas membuat kopi atau teh. Unit-unit tertentu menawarkan akses ke kolam renang atau menyuguhkan pemandangan laut.