JIKA ingin mencari tempat staycation seru, Anda bisa menginap di Lido Lake Resort. Di sini ditawarkan aktivitas barbecue night seru bersama keluarga loh!

Banyak tempat staycation yang menarik dengan panorama alam yang indah, namun tidak semua memiliki menu spesial barbecue yang bisa dinikmati bersama keluarga, ketika sedang staycation.

Di antara sedikit tempat yang dapat menyajikan seluruh kebutuhan keluarga Anda, di akhir pekan ini, Lido Lake Resort yang berada tepat di pinggir Danau Lido yang Indah adalah pilihan yang sempurna.

Lido Lake Resort menawarkan tempat staycation yang nyaman sekaligus tempat menikmati barbecue night bersama keluarga.

Lido Lake Resort sangat nyaman karena menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Selain itu, menyajikan hidangan yang lezat, apalagi bisa pemandangan indah.

Lido Lake Resort by MNC Hotel merupakan salah satu hotel berbintang yang lokasinya tepat berada di tepi Danau Lido, Bogor. Lokasinya mudah diakses melalui Tol Bocimi dengan waktu tempuh sekitar satu jam dari Jakarta, sehingga tidak perlu bermacet-macet di jalan ketika liburan akhir pekan.

Lido Lake Resort by MNC Hotel menyajikan hidangan spesial Barbecue Night yang bisa dinikmati ketika Anda sedang staycation bersama keluarga di akhir pekan.

General Manager Lido Lake Resort by MNC Hotel, Dadi Mulyadi menyampaikan, program Barbecue Night ini tersedia setiap hari Sabtu yang digelar di Merica Cafe Grill & Tapas, tepatnya di tepi kolam dengan pemandangan danau di malam hari.

“Untuk menu Barbecue Night yang kami hadirkan juga sangat beragam, mulai dari tenderloin, rib eye, sate udang, sate cumi, dan masih banyak lagi hidangan barbecue lainnya yang bisa dinikmati,” ucap Dadi Mulyadi saat diwawancarai di Lido, Bogor, pada Kamis (18/3/2021).

Menu hidangan Barbecue Night ini bisa Anda nikmati all you can eat sudah termasuk condiment lainnya, hanya dengan Rp 150 ribu untuk dewasa dan Rp 80 ribu untuk anak-anak. Sangat terjangkau untuk hidangan barbecue berstandar kelas hotel berbintang.

Dalam urusan keamanan dan kenyaman selama Barbecue Night, Lido Lake Resort juga menerapkan protokol kesehatan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun, dan Menjaga Jarak Minimal 1 Meter). Hotel ini juga sudah mendapatkan sertifikat Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability (CHSE) yang sesuai dengan standar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), sehingga tetap aman dan nyaman selama staycation di masa pandemi.

Untuk menikmati hidangan Barbecue Night ini, Anda dapat langsung melakukan reservasi di front office Lido Lake Resort by MNC Hotel, atau menghubungi nomor 0251 8220922 atau 0822 1135 3797. Selain itu, untuk mendapatkan berbagai info menarik seputar hotel yang berada di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata MNC Lido City ini, Anda dapat mengunjungi www.lidolakeresort.com dan www.mncland.com.

Selamat merencanakan acara akhir pekan!

(dwk)