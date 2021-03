DUA penumpang wanita American Airlines bertengkar saat bersiap untuk turun dari pesawat. Insiden terjadi pada penerbangan American Airlines 2275, diunggah di Twitter pada hari Minggu oleh pengguna @katebytheocean0.

"Hampir ketinggalan penerbangan lanjutan saya dengan @AmericanAir di Phoenix karena dua perempuan memutuskan untuk bertengkar tentang siapa yang turun lebih dulu dari pesawat. Tidak masuk akal," cuit Kate.

Dalam video yang diunggah, beberapa penumpang telah berdiri di lorong kabin. Mereka bersiap untuk turun dari pesawat. Naas, waktu mereka harus terbuang sia-sia karena perkelahian yang terjadi menunda kepulangan mereka.

Update: almost missed my connecting flight with @AmericanAir in Phoenix because two girls decided to fist fight over who was getting off the plane first. I can’t.  pic.twitter.com/31SWk7Yyga