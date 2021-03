PENGGUNA sepeda non lipat kini bisa naik MRT Jakarta. Ada sejumlah stasiun yang bisa diakses pesepeda di ibu kota.

Stasiun yang sudah membuka fasilitas ini yakni Stasiun Lebak Bulus Grab, Blok M BCA, dan Bundaran HI. Hal ini seperti yang disampaikan pihak MRT Jakarta pada akun instagramnya @mrtjkt.

"Kamu pasti sudah tau kan kalau saat ini telah tersedia akses bagi kamu pengguna sepeda non lipat? Akses sepeda non lipat bisa kamu akses di Stasiun Lebak Bulus Grab, Blok M BCA, dan Bundaran HI yang tersedia di luar jam sibuk," tulis keterangan di Instagram.

Sebelumnya pengesahan uji coba akses pengguna sepeda non lipat ini sudah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Achmad Riza Patria. Rombongan melakukan uji coba dari Stasiun Lebak Bulu Grab sekitar 06.30 WIB tujuan Stasiun Bundaran HI pukul 06.44 WIB pada Rabu, 24 Maret 2021.

Untuk uji coba akses sepeda non lipat ini dicanangkan akan dilakukan selama tiga bulan ke depan. Sebelum menggunakan akses pengguna sepeda lipat di MRT ini, terdapat beberapa hal yang harus anda ketahui terlebih dahulu, yaitu : 1. Akses sepeda non lipat dapat digunakan pada hari Senin-Jumat di luar jam sibuk (06.30-09.00 WIB, dan 16.30-19.00). Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu mengikuti jam operasional MRT) 2. Sepeda non lipat yang boleh mask adalah sepeda reguler dengan dimensi tidak melewati 200cmx55cmx120cm dengan lebar ban maksimal 15 cm. 3. Pastikan Anda selalu berhati-hati saat menggunakan ramp yang tersedia, jangan sampai malah menjadi masalah untuk pengguna jalan lainnya. Para pesepeda pun menyambut baik adanya kebijakan ini. Heru salah satunya, pesepeda yang sering melintasi ibu kota dan pengguna MRT Jakarta. "Kemudahannya kalau lagi capek sepedanya bisa dibawa naik MRT Jakarta. Tapi jalur sepeda di sekitar stasiun kurang ramah pesepeda, karena cenderung sempit," pungkasnya.