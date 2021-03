SYAHRINI dan Reino Barack merasakan kemeriahan musim semi di Jepang. Bunga sakura pun bermekaran dengan indah.

Ya, penyanyi maju mundur cantik ini ikut merasakan asyiknya musim semi di Jepang. Berikut potretnya yang dikutip Okezone dari Instagram @princesssyahrini.

Berfoto dengan bunga sakura

Musim semi sudah mulai menyambut Jepang nih. Hal ini bisa dilihat dari potret Syahrini berikut ini. Istri Reino Barack ini menyambut mekarnya bunga sakura dengan berfoto di bawah pohonnya. Mengenakan jaket tebal dan topi putih, Syahrini gaya terlihat kece saat berfoto dengan latar belakang bunga sakura yang cantik.

Dikutip dari laman matcha-jp, musim semi di Jepang umumnya berlangsung selama tiga bulan, dari Maret hingga Mei. pada bulan Maret, suhu di Tokyo rata-rata 13 derajat pada siang hari, dan 5 derajat Celcius pada pagi dan sore hari. Sedangkan pada bulan April suhu siang hari rata-rata mencapai 18,5 derajat, sedangkan pada pagi dan malam hari berkisar 10,5 derajat Celcius. Meski masih bersuhu dingin, Syahrini sampai bela-belain buat bangun lebih awal loh demi bisa melihat bunga sakura mekar.

“Waking Up This Morning To See Sakuras Blossom,

...

Welcoming Cherry Blossoms !,” tulisnya dalam caption.

Foto dengan Reino Barack

Syahrini diketahui memang sudah cukup lama menghabiskan liburannya di tanah kelahiran suaminya tersebut. Di foto ini, nampak Syahrini dan Reino berfoto dengan latar belakang sungai serta pemandangan bunga sakura pink yang cantik.

Bunga sakura di Jepang biasanya mekar di taman, di sepanjang jalan, di pegunungan atau di sepanjang tepi sungai. Pohon sakura yang ditanam di berbagai tempat semuanya berwarna merah muda cerah pada saat yang bersamaan. Di wilayah Tokyo, tempat Syahrini berada, bunga sakura akan mulai bermekaran sekitar tanggal 15 Maret dan akan mekar sepenuhnya hingga akhir Maret.

Dalam foto itu, Syahrini dan Reino terlihat sedang menggendong seorang bayi. Bayi tersebut diduga anak dari kerabat Reino Barack. Namun, dalam captionnya tersirat suatu harapan.

“Semoga Tahun Depan Bisa Bertiga Seperti Ini,

...

Bismillahirrahmanirrahim ... InshaAllah ... Aminkan,

Amin Amin Amin Allahuma Aminn ... Amin Yaa Mujibassa’liin !” tulisnya.

Foto OOTD dengan view bunga sakura Unggahan berikut ini menampilkan Syahrini yang kece dengan outfitnya. Memakai sepatu boot dengan jaket kulit disertai dengan kacamata kotak, Syahrini tetap terlihat menawan dan keren. Di foto itu ia berpose dengan latar belakang sungai serta jalan yang dipenuhi oleh bunga sakura baik di pohon maupun yang sedang berguguran. Pohon sakura memang tampak cantik saat mekar penuh, tetapi sama indahnya saat kelopak mulai berguguran. Karena terlihat seperti salju yang sedang turun. Bunga sakura bisa dilihat tidak hanya di siang hari tapi juga di malam hari. Orang Jepang menyebutnya yozakura (melihat sakura di malam hari). Memandang bunga sakura Di unggahan berikut ini terlihat foto close up yang memperlihatkan Syahrini sedang memandang bunga sakura. Di slide selanjutnya Syahrini membagikan beberapa potret pemandangan bunga sakura baik di pinggir sungai maupun bunga sakura dari dekat. Warna perpaduan pink, peach dan oranye dari bunga sakura memang sangatlah indah. Orang Jepang biasanya merayakan mekarnya bunga sakura dengan festival Hanami. Mereka akan mengajak teman, keluarga, dan bahkan rekan kerja untuk pergi makan dan minum bersama di bawah pohon sakura saat mekar penuh. Selain itu, ada juga festival Hari Gadis (Hinamatsuri) pada awal Maret dan festival melihat bunga sakura pada bulan April. Sementara itu, Mei adalah bulan ketika banyak festival Shinto diadakan, seperti Kanamara Matsuri yaitu festival untuk menghormati pernikahan dan konsepsi yang diadakan di Kawasaki, dekat Tokyo. Namun pada 2021 ini, banyak festival bunga sakura yang mungkin dibatalkan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19.