GABRIELLA Larasati kerap menghabiskan waktu selama liburannya di Bali. Lewat media sosialnya, perempuan berdarah Jepang-Batak ini memilih untuk menginap di banyak tempat, salah satunya Lasanti Villa di kawasan Seminyak.

Dalam foto yang diunggah di akun Instagram pribadi miliknya @gabriellalarasati, ia membagikan sederet potret terbaru dirinya di villa tersebut. Menurutnya, villa ini estetik sekali.

Penasaran seperti apa potret liburan Gabriella Larasati di villa? Simak ulasannya berikut ini, ditulis Okezone, Sabtu (27/3/2021).

Duduk di tepi bathtub

Gabriella Larasati tampil manis duduk di tepi bathtub sembari tersenyum, Gabriella mengenakan swimsuit berwarna oranye dengan kain sebagai bawahan tampak seksi menggoda.

"Halo! masih inget kan La Vie Villa yang kemarin aku review? ini salah satu foto yang di ambil mama di bath tub villa ku!! aesthetic sekali bukan? pokoknya senenggg banget deh villa nya super nyaman dan bisa sambil netflix-an juga udah gitu, fasilitas nya juga banyak! semua staff helpful dan friendly banget. Thankyou so much for having me @lavievillabali," tulis Gabriella dalam keterangan fotonya.

Dalam foto yang diunggah pada 16 Maret 2021, ia berpose agak memiringkan kepalanya ke arah kiri sambil memegang sebuah majalah di tangan kananya itu sukses membuat siapapun terkesima.

Berpose di ayunan

Selanjutnya, masih mengenakan swimsuit berwarna oranye yang sama, Gabriella berpose ala candid membelakangi arah kamera sambil duduk di ayunan kayu dengan kepala yang sedikit menoleh ke kiri.

"Private pool di @lavievillabali lumayan besar, ada ayunan dan tempat untuk chilling by the pool. untuk breakfast, bisa request juga untuk diganti ke floating breakfast untuk detailnya, coba cek tiktok aku/ cek postingan-postingan selanjutnya/ IGTV! di save ya guys, travel later," katanya.

Karena baju renangnya bermodel one shoulder, membuat punggung mulus Gabriella terekspos dari angle belakang sekaligus memperlihatkan kolam renang hotel yang begitu indah dalam foto yang diunggah pada 17 Maret 2021 tersebut.

Floating breakfast di kolam Menginap selama beberapa hari, Gabriella juga menyempatkan diri menikmati fasilitas floating breakfast yang sangat Instagram-able. Sambil ditemani pepohonan yang rindang serta bunga-bunga yang berwarna cerah. "My fav thing! floating breakfast + floatiessss🤪," ujarnya. Di sela-sela sarapan, ia berfoto mengenakan bikini berwarna putih lalu memakai kacamata hitam sebagai aksesoris tampak semakin kece pada postingan yang diunggah 20 Maret 2021 itu. Bergaya di depan pintu masuk Saat tidak ada tamu lain yang berlalu lalang di depan pintu masuk, Gabriella menyempatkan diri untuk mengabadikan momen berfoto dirinya terpancar sinar matahari di pintu masuk yang berdominan warna kecoklatan. "Suka banget sama spot-spot aesthetic di @lasantivillas ⭐⭐⭐. ini pintu masuk nya, untuk comfy buat nongkrong. fasilitas juga banyak, lokasi strategis dan di depan villa nya ada resto/bar yang ada private pool, bath tub, ac, water heater, mini kitchen, wifi, floating breakfast, dan kalau kalian perlu transport dari villa ke airport juga bisa. for details bisa di cek tiktok/highlights ku "staycation" book now karena lagi ada promo 750k untuk 1 br✨," jelasnya. Dalam foto yang diunggah pada 21 Maret 2021 tersebut, terlihat Gabriella sedang bergaya ala model dengan outfit serba berwarna putih dipadukan bersama kacamata hitam miliknya sungguh terkesan elegan.