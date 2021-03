GISELLA Anastasia mengajak Gempi, anak semata wayangnya, berlibur ke kawasan Anyer. Mereka jalan-jalan naik kapal keliling pantai.

Gisel, sapaan akrab Gisella Anastasia, mengunggah aktivitas itu di akun Instagram pribadi miliknya @gisel_la. Terlihat dari keduanya tidak bisa tak menyembunyikan rasa bahagianya.

Kala itu, Gisel dan Gempi berpose berpelukan di atas kapal yang berlantai kayu, serta ditemani pemandangan birunya air laut dan rindangnya pepohonan, di sekitar begitu terlihat asri nanti sejuk.

"You're so precious to me Gem..❤."

"Ini dari yg waktu mama Isel krja di Anyer... masih bs sempetin naik kapal sm gem.. Setelah drama drama mabok laut akhirnya udh bisa ceria.. Naik k atas dan hepi bgt karna lbh leluasa riwa riwi kesana kemari waktu boatnya jalan santai menyusuri mangrove.. Ga mau kehilangan momen, Igs sigap foto foto deh.. Trimakasi om @24olik #latepost #Godisgoodallthetime," tulis Gisel dalam keterangan fotonya.

Dalam postingan yang diunggah pada 1 Maret 2021 tersebut, Gisel menggunakan dress panjang berwarna coklat tua dan Gempi memakai outfit serba warna cerah.

Unggahan Gisel sudah disukai lebih dari 202 ribu kali dan menuai komentar gemas, dari netizen pengikutnya di Instagram. "Dek gempii gemoyyy bangett😍," tulis komentar @refillioparfumeofficial. "Sehat selalu mama isel," imbuh @heerrykempoel. "Jangan cepet gede dong gempi soalnya lucu banget," ujar @nemesisqws. "Aaaa gemes bgt mama gisel❤," kata @penye.garan.