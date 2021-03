KOTA Makassar tidak hanya memiliki tempat destinasi yang indah, tetapi juga memiliki beragam macam kuliner khas. Setiap kali ke Makassar, jangan lupa cicipi aneka kulinernya ya!

Kuliner Makassar memiliki berbagai macam rasa dan olahan bahkan dari rasa yang manis hingga gurih. Dari mulai Coto Makassar yang terkenal, es pisang ijo dan sebagainya.

Nah, berikut ini Okezone rangkumkan beragam macam Kuliner Khas Makassar, ditulis Senin (29/3/2021)

1. Coto Makassar

Coto Makassar berbahan dasar daging sapi, ditambah dengan jeroan sapi, yang berupa paru, hati, usus, jantung dan babat. Coto Makassar ini biasanya dihidangkan dengan ketupat dan burasa.

Burasa merupakan nama makanan khas bugis yang biasa dikenal dengan sebutan "lapat dan lonton bersantan".

Coto Makassar terkenal dengan kuahnya yang kental dan kaya akan rasa rempahnya. Coto Makassar ini dapat Anda temui di pinggiran jalan Kota Makassar.

2. Konro

Sup Konro adalah masakan sup iga sapi Khas Makassar yang berasal dari tradisi Bugis. Sup Konro direbus dengan rempah-rempah seperti kayu manis, asam jawa.

Selain itu, kuah konro juga ditambahkan kluwek yang membuat hidangan ini tampak gelap warnanya.

3. Pallu Basa

Pallu Basa juga merupakan olahan dari bahan sapi. Bagian yang digunakan yaitu bagian jeroannya. Selain sapi biasanya Pallu Basa menggunakan jeroan kerbau.

Pallu Basa biasanya dihidangkan dengan nasi hangat. Kuah Pallu Basa ini terbuat dari berbagai macam bumbu dan rempah-rempah yang membuat rasanya sangat gurih dan lezat.

4. Es Pisang Ijo

Jika tadi ada beberapa jenis makanan khas Makassar yang cukup berat, maka Es Pisang Ijo adalah salah satu menu dari makanan khas Makassar yang bisa Anda nikmati dan dapat menghilangkan dahaga.

Es Pisang Ijo terbuat dari bahan utama yang berupa pisang yang masih segar kemudia dibalur dengan adonan khusus yang bewarna hijau sehingga membuat es Pisang Ijo ini tampak lebih segar untuk dinikmati.

Setelah itu adonan pisang ini dipotong dan disajikan dengan bubur sumsum, es batu, atau bisa ditambahkan susu kental manis dan sirup.

5. Es Palu Buntung

Es Palu Buntung merupakan kuliner khas Makassar yang berbahan dasar pisang juga. Keluarga terbaru dari sajian es milik daerah Makassar ini terbuat dari pisang yang di kukus ditambahkan susu dan santan.

Rasanya yang segar dan sangat cocok diminum saat siang hari atau bisa juga dijadikan sebagai menu untuk berbuka puasa